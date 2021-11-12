台灣原創實境秀《開著餐車交朋友2》到嘉義！開播首週登LINE TV人氣排行榜冠軍

LINE TV原創實境秀《開著餐車交朋友2》開播首週即登上LINE TV人氣排行榜冠軍(圖/LINE TV) LINE TV原創實境秀《開著餐車交朋友2》開播首週即登上LINE TV人氣排行榜冠軍(圖/LINE TV)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)LINE TV原創實境秀《開著餐車交朋友2》由黃秋生、莊凱勛、 蔡凡熙搭檔主持，首站前往嘉義感受濃濃人情味，開播首週即登上LIN E TV人氣排行榜冠軍。

LINE TV透過新聞稿表示，最新內容中，三位主持人選定當地秋葵、 慈德寺的日曬高麗菜乾，製作成「慈德滷肉佐金黃秋葵」料理， 在嘉義水道頭園區開賣，沒想到開賣前發現滷肉出問題， 黃秋生立刻狂撒糖、醬油補救，最後放一包「解藥」 何首烏藥包進鍋，順利化解危機。

黃秋生首次與莊凱勛、蔡凡熙合作，大讚兩人EQ高， 三人分工明確，對嘉義人情味也印象深刻：「來嘉義感受到溫暖， 這兩天像是去了義大利。」談到開賣前的狀況， 他說當時一掀開滷肉的鍋子，發現湯汁清澈見底， 一層脂肪浮在水上面，宛如「肥肉汁」，只好重新放調料， 想辦法補救。

莊凱勛懊惱說，前一天製作過程是正確的， 如果提早製作完成，就不會有遺憾，最後是秋生哥放了何首烏藥包， 還有油露、醬油、糖，滷到湯汁蒸發了約半桶，才順利救回來，「 雖然有遺憾，但也學到不少寶貴經驗」。

結束嘉義的旅程，三人緊接著啟程到澎湖，這次莊凱勛、 蔡凡熙肩負找尋食材的任務，七早八早就到漁市場尋寶， 沒想到漁貨早被掃光，兩人只好轉站其他市場採買。

莊凱勛笑說：「 我們自以為是早鳥，沒想到已經是夜間票，很多攤位都已經收掉。」 莊凱勛還自爆和蔡凡熙中途到澎湖海灘戲水，「 有一個神奇的力量在召喚我們去踏水！」他打趣道， 上一次在海邊戲水，是在西班牙的海岸，沒想到5、6年後是跟從蔡 凡熙一起，兩人互相潑水的畫面彷彿上演BL劇情，充滿粉紅泡泡。

這次澎湖場將迎來《餐車2》首位來賓王淨， 好友蔡凡熙特地拿大聲公到機場迎接，一看到王淨大喊：「 歡迎台北電影節最佳女主角王淨小姐！」 聲量大到引來大批民眾關注，讓王淨頓時成為焦點，現場笑聲不斷。 更多精彩內容請鎖定LINE TV每週五中午12點，東森綜合台32頻道每週六晚間10點 《開著餐車交朋友2》。

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