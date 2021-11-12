〈時評〉又是「時間錯置」？

眾所周知，人、事、時、地、物，是組成一個新聞事件的五個要素。
所謂凡走過必留下痕跡，於今拜科技之賜，又增加一項：凡說過／唱過必留下影音！
例如：近日網路瘋傳的防疫大將陳時中未戴口罩，跟一堆同樣未戴口罩者喝酒、引吭高歌的影片，人、事、地、物可說一應俱全。長期以來想儘快將陳時中拉下馬來、去之而後快的藍營政客，包括中國國民黨主席朱立倫等，似乎認定那是今年三級警戒期間的事，見機不可失，一時之間棍棒齊上；當事的陳時中則出面澄清，影片的背景時間是去年6／15解封期間（距今五百多天前）的事！
事已至此，首先要申明的一點是：防疫期間規定這、約束那要2350萬國人遵守的，都是出自防疫團隊，而陳時中正是防疫團隊的領導者；陳時中若真的知法犯法，不是該比照國人追究而已，是等於立法者犯法，該罪加一等！
其次，新聞事件，時間當然扮演關鍵角色！既然影片中赫然可見正崴集團董事長郭台強，郭台強又赫然是大名鼎鼎的郭台銘的親兄弟，朱立倫等人，負責任的話，在大放厥詞之前，本就該「大膽假設、小心求證」，去電郭台強查證影片拍攝的時間地點，以免予人見獵心喜、看到黑影就開槍之譏，不是嗎？郭台強又非有把柄落在檢調手裡的污點證人，會拒絕據實以告，作起偽證嗎？
再其次，藍營政客玩時間大挪移把戲，是有不良前科的。還記得2012年總統大選期間繪聲繪影的宇昌案嗎？時任經建會主委的劉憶如，手持「宇昌機密公文」，指控民進黨總統候選人蔡英文涉及宇昌案的不法利益，不是說得煞有介事、蔡英文大吃悶虧嗎？經對簿公堂後，法院認證的卻是：所謂的「宇昌案機密公文」，是將八月份的文件改為三月份的文件！被劉憶如指稱作業疏失的經建會專員黃嘉偉，台北地院認定是受劉憶如指示行事！眼見罪證確鑿，劉憶如最後只好坦承「時間錯置」了事。
最後要請教藍營政客的是：從劉憶如「時間錯置」扯出的大烏龍學到教訓，還是從劉憶如「時間錯置」最終還能全身而退得到鼓舞？
（作者為新竹教育大學退休副教授）