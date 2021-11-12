不選南韓！台灣影一與好萊塢簽約　新片取景台北101、圓山大飯店

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)「影一製作所」近期與好萊塢電影《Loveboat, Taipei》團隊簽約，成為台灣首家與國際大型片商合作拍片的電影公司，90%以上的拍攝場景都在台灣，包含台北101大樓、劍潭活動中心、圓山大飯店等都將入鏡。

綜合媒體報導，電影《Loveboat, Taipei》改編亞裔美籍作者刑立美（Abigail Hing Wen）暢銷小說，去年初甫出版就登上《紐約時報》暢銷書榜，影一製作所總經理張承中表示，近年以華裔為核心的好萊塢電影如《瘋狂亞洲富豪》、《尚氣與十環傳奇》都相當賣座。

張承中透露，劇組曾考慮到南韓拍攝，因為韓國電影工業成熟，也不需隔離，減少很多成本，但因為原著的故事就發生在台灣，劇組最後決定與影一製作所合作；目前美國的電影製片和工作人員已抵台，同時也雇用了超過100名台灣工作人員，原作者刑立美也將會來到台灣。

張承中說，這是部充滿理想、愛情的青春浪漫喜劇，帶有亞裔第二代對身份認同疑惑的文化掙扎，風格結合《瘋狂亞洲富豪》、《樂來越愛你》與珍奧斯汀的電影，主要演員為演出《沙贊》的Ross Butler、Disney+電影《次生皇室秘密會社》中飾演埃莉諾公主的Ashley Liao等。

《Loveboat, Taipei》劇情描述熱愛跳舞亞裔美籍女孩Ever被父母送到台北學中文，希望她成為一名醫師，到台灣的Ever覺得比原先預想的還要有趣且自在多了，遇見了男孩Rick、時尚控Sophie、性感的Xavier等，讓Ever永遠忘不了在台北劍潭--被學員稱為「愛之船」的台北的夏天。

影一製作所由電影人李烈創立，今年5月由張承中接下總經理一職，朝成本控管、參投雙模式、外片引進等方向發展。