Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

美國「安全設備法」生效 進一步限制5大中企如華為、海康威視

此法案可避免華為或中興通訊等被認為構成安全威脅的企業，取得美國監管機關核發的新設備許可，也就是進一步擴大限制中企。

By 國際組, 台灣英文新聞
2021/11/12 11:20
美國總統拜登11日簽署「安全設備法」，避免華為或中興通訊等被認為構成安全威脅的企業，取得美國監管機關核發的新設備許可。（圖/美國白宮fac...

美國總統拜登11日簽署「安全設備法」，避免華為或中興通訊等被認為構成安全威脅的企業，取得美國監管機關核發的新設備許可。（圖/美國白宮fac...

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國總統拜登11日簽署「安全設備法」，進一步限制今年3月被認證對美國國安將造成威脅的5大中企，包含華為、中興通訊、海能達、海康威視和大華科技，根據此法案，這些企業無法再獲得美國監管機關核發的新設備許可。

「安全設備法」（Secure Equipment Act）是美國政府打擊中國電信和科技公司的最新法源，根據外媒，該法案於10月28日獲得美國參議院一致認同，日前美國眾議院則以420票對4票壓到性通過，而總統拜登（Joe Biden）則於本週四簽署生效。

此法案將使得美國聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission, FCC）不得再審核或同意授權會對國安構成不可接受風險的設備申請案，而擁有這些設備的企業是根據FCC在2019年一項保護美國電信網路的法律中，所認定5家恐威脅國安的中國企業。

這5家公司包括華為技術有限公司和中興通訊，還有海能達通信股份有限公司、杭州海康威視數字技術股份有限公司與浙江大華技術股份有限公司。

美國與中國目前正因貿易、人權、軍事活動等議題關係緊張，而拜登與中國領導人習近平傳將於15日進行視訊會議。

根據路透社，兩人可能就放寬對彼此記者的簽證限制，以及重新開放成都和休士頓的領事館等方面進行討論，不過對於新冠疫情起源、中國擴充核武庫、新疆人權問題及台灣議題等，由於雙方歧見過高，可能不會列入討論。

對於中企遭美國政府限制，中國外交部發言人趙立堅6月曾批評美國在沒有任何證據的情況下，仍然濫用國家安全和國家權力打壓中國企業。
拜習會
安全設備法
華為
海康威視
中興通訊
中企
國安
滲透

相關新聞

拜習會最快下週登場 美國對成果不抱期望
拜習會最快下週登場 美國對成果不抱期望
2021/11/10 10:30
中國組織疑滲透台灣清華大學　校方：未曾知悉或參與運作
中國組織疑滲透台灣清華大學　校方：未曾知悉或參與運作
2021/11/08 11:36
矢板明夫：台灣為民主言論「淨土」 刪Ｑ是「台灣本土價值的一場潰敗」
矢板明夫：台灣為民主言論「淨土」 刪Ｑ是「台灣本土價值的一場潰敗」
2021/10/25 15:16
〈時評〉台灣人才供需失衡嚴重　威脅國家生存發展
〈時評〉台灣人才供需失衡嚴重　威脅國家生存發展
2021/10/02 09:00
【更新】公債殖利率升•美股重挫　台灣財政部長蘇建榮: 國安基金緊盯台股發展
【更新】公債殖利率升•美股重挫　台灣財政部長蘇建榮: 國安基金緊盯台股發展
2021/09/29 14:12

更新時間 : 2021-11-12 11:38 GMT+08:00

最受歡迎

【台灣第14輪注射11-12日預約】台北市政府: 23家醫院可預約疫苗接種•15站點隨到隨打
【台灣第14輪注射11-12日預約】台北市政府: 23家醫院可預約疫苗接種•15站點隨到隨打
不開放混打！台灣第14期疫苗供3種疫苗　苦等第1劑AZ和莫德納者快來預約
不開放混打！台灣第14期疫苗供3種疫苗　苦等第1劑AZ和莫德納者快來預約
打疫苗不用去平台預約！台大醫院開放第1、2劑AZ和BNT門診掛號　不分族群皆可預約
打疫苗不用去平台預約！台大醫院開放第1、2劑AZ和BNT門診掛號　不分族群皆可預約
【歐洲疫情升溫】德、法確診數反彈創新高！專家揭5大原因
【歐洲疫情升溫】德、法確診數反彈創新高！專家揭5大原因
王必勝外遇風波•妻子尤香玉醫師首發聲：我現在沒有原諒他　台灣防疫指揮官陳時中：讓家庭回歸常軌　
王必勝外遇風波•妻子尤香玉醫師首發聲：我現在沒有原諒他　台灣防疫指揮官陳時中：讓家庭回歸常軌　
日本疫情奇蹟似緩解 睽違15個月首見單日死亡「+0」！
日本疫情奇蹟似緩解 睽違15個月首見單日死亡「+0」！
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
美國歌手Travis Scott表演爆踩踏！8人死亡、逾百人受傷指控其「煽動」
美國歌手Travis Scott表演爆踩踏！8人死亡、逾百人受傷指控其「煽動」
【回台灣免驚！】防疫旅館媒合平台將上線 全台訂房狀況一次看
【回台灣免驚！】防疫旅館媒合平台將上線 全台訂房狀況一次看
熱血！黃明志靠《玻璃心》NFT一夜入賬2700百萬　承諾永不變現對抗世界體制
熱血！黃明志靠《玻璃心》NFT一夜入賬2700百萬　承諾永不變現對抗世界體制