美國「安全設備法」生效 進一步限制5大中企如華為、海康威視

美國總統拜登11日簽署「安全設備法」，避免華為或中興通訊等被認為構成安全威脅的企業，取得美國監管機關核發的新設備許可。（圖/美國白宮fac... 美國總統拜登11日簽署「安全設備法」，避免華為或中興通訊等被認為構成安全威脅的企業，取得美國監管機關核發的新設備許可。（圖/美國白宮facebook）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國總統拜登11日簽署「安全設備法」，進一步限制今年3月被認證對美國國安將造成威脅的5大中企，包含華為、中興通訊、海能達、海康威視和大華科技，根據此法案，這些企業無法再獲得美國監管機關核發的新設備許可。

「安全設備法」（Secure Equipment Act）是美國政府打擊中國電信和科技公司的最新法源，根據外媒，該法案於10月28日獲得美國參議院一致認同，日前美國眾議院則以420票對4票壓到性通過，而總統拜登（Joe Biden）則於本週四簽署生效。

此法案將使得美國聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission, FCC）不得再審核或同意授權會對國安構成不可接受風險的設備申請案，而擁有這些設備的企業是根據FCC在2019年一項保護美國電信網路的法律中，所認定5家恐威脅國安的中國企業。

這5家公司包括華為技術有限公司和中興通訊，還有海能達通信股份有限公司、杭州海康威視數字技術股份有限公司與浙江大華技術股份有限公司。

美國與中國目前正因貿易、人權、軍事活動等議題關係緊張，而拜登與中國領導人習近平傳將於15日進行視訊會議。

根據路透社，兩人可能就放寬對彼此記者的簽證限制，以及重新開放成都和休士頓的領事館等方面進行討論，不過對於新冠疫情起源、中國擴充核武庫、新疆人權問題及台灣議題等，由於雙方歧見過高，可能不會列入討論。

對於中企遭美國政府限制，中國外交部發言人趙立堅6月曾批評美國在沒有任何證據的情況下，仍然濫用國家安全和國家權力打壓中國企業。