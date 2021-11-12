Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

難纏的「壺腹癌」早期症狀不明顯、位置難發現　台灣醫：這幾個腸胃症狀出現要當心

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/12 11:06
前駐泰代表李應元疑因壺腹癌病逝。壺腹位於十二指腸處，早期幾乎沒有明顯症狀，難早期發現（示意圖／pixabay）

前駐泰代表李應元疑因壺腹癌病逝。壺腹位於十二指腸處，早期幾乎沒有明顯症狀，難早期發現（示意圖／pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合整理報導）前駐泰代表李應元11日病逝，享壽68歲，據了解病因為壺腹癌。醫師提醒，壺腹位於十二指腸處，早期幾乎沒有明顯症狀，難早期發現，近年來由於接受健檢內視鏡檢查的人增加，但一般人對此病仍然很陌生。

壺腹位在哪裡？

肝病防治學術基金會說明，壺腹位於十二指腸第二部分的內側腸壁，是總膽管和胰管會合處。解剖上是一個凸起、看起來像乳頭狀的構造，故又稱為「十二指腸乳頭」。膽汁和胰液在此匯流後，注入十二指腸，進行消化功能。

因為壺腹只是一個十二指腸上的小構造，不像肝臟是很大的器官，而且壺腹腫瘤沒有特異症狀，加上位置很難發現，所以通常都是病變很久了，引發症狀才會被診斷出來。

壺腹癌症狀為何？

患者可能容易覺得肚子脹、悶痛、腹瀉，但這些症狀和一般的消化性潰瘍等腸胃疾病類似，也有患者。最常見的症狀是出現黃疸，再加上有腸胃症狀，所以有時一開始會以為是膽道結石。另有少部份患者則是因為重複胰臟發炎才被確診。

壺腹癌的危險族群、以及預防方法？

肝病防治學術基金會說明，壺腹癌沒有什麼危險因子，男女發生的比率也相當，所以無法有具體的預防建議。不過有少數族群可能要注意，例如「家族性息肉症」，這類患者因為全身的消化道容易長很多息肉，也容易在壺腹上長出腺瘤，進而轉化為癌。

其次則是「PJ症候群」，全名是Peutz-Jeghers Syndrome，是一種黏膜皮膚色素沉著和腸胃道缺陷瘤的症候群，屬於自體顯性遺傳或是突變而得，因為從胃到大腸整個消化道都會有大小不一的息肉分布，許多患者從小就會有反覆的腸套疊、也容易在壺腹上長出腺瘤，進而轉化為癌。肝病防治學術基金會建議這類病友接受內視鏡檢查時，應注意壺腹部的變化。

資料來源：肝病防治學術基金會
十二指腸乳頭
壺腹
壺腹癌

相關新聞

【快訊】前駐泰國代表李應元11/11晚辭世 正副總統感念其奉獻生命守護台灣
【快訊】前駐泰國代表李應元11/11晚辭世 正副總統感念其奉獻生命守護台灣
2021/11/12 00:45

更新時間 : 2021-11-12 11:38 GMT+08:00

最受歡迎

【台灣第14輪注射11-12日預約】台北市政府: 23家醫院可預約疫苗接種•15站點隨到隨打
【台灣第14輪注射11-12日預約】台北市政府: 23家醫院可預約疫苗接種•15站點隨到隨打
不開放混打！台灣第14期疫苗供3種疫苗　苦等第1劑AZ和莫德納者快來預約
不開放混打！台灣第14期疫苗供3種疫苗　苦等第1劑AZ和莫德納者快來預約
打疫苗不用去平台預約！台大醫院開放第1、2劑AZ和BNT門診掛號　不分族群皆可預約
打疫苗不用去平台預約！台大醫院開放第1、2劑AZ和BNT門診掛號　不分族群皆可預約
【歐洲疫情升溫】德、法確診數反彈創新高！專家揭5大原因
【歐洲疫情升溫】德、法確診數反彈創新高！專家揭5大原因
王必勝外遇風波•妻子尤香玉醫師首發聲：我現在沒有原諒他　台灣防疫指揮官陳時中：讓家庭回歸常軌　
王必勝外遇風波•妻子尤香玉醫師首發聲：我現在沒有原諒他　台灣防疫指揮官陳時中：讓家庭回歸常軌　
日本疫情奇蹟似緩解 睽違15個月首見單日死亡「+0」！
日本疫情奇蹟似緩解 睽違15個月首見單日死亡「+0」！
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
美國歌手Travis Scott表演爆踩踏！8人死亡、逾百人受傷指控其「煽動」
美國歌手Travis Scott表演爆踩踏！8人死亡、逾百人受傷指控其「煽動」
【回台灣免驚！】防疫旅館媒合平台將上線 全台訂房狀況一次看
【回台灣免驚！】防疫旅館媒合平台將上線 全台訂房狀況一次看
熱血！黃明志靠《玻璃心》NFT一夜入賬2700百萬　承諾永不變現對抗世界體制
熱血！黃明志靠《玻璃心》NFT一夜入賬2700百萬　承諾永不變現對抗世界體制