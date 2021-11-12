難纏的「壺腹癌」早期症狀不明顯、位置難發現　台灣醫：這幾個腸胃症狀出現要當心

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合整理報導）前駐泰代表李應元11日病逝，享壽68歲，據了解病因為壺腹癌。醫師提醒，壺腹位於十二指腸處，早期幾乎沒有明顯症狀，難早期發現，近年來由於接受健檢內視鏡檢查的人增加，但一般人對此病仍然很陌生。

壺腹位在哪裡？

肝病防治學術基金會說明，壺腹位於十二指腸第二部分的內側腸壁，是總膽管和胰管會合處。解剖上是一個凸起、看起來像乳頭狀的構造，故又稱為「十二指腸乳頭」。膽汁和胰液在此匯流後，注入十二指腸，進行消化功能。

因為壺腹只是一個十二指腸上的小構造，不像肝臟是很大的器官，而且壺腹腫瘤沒有特異症狀，加上位置很難發現，所以通常都是病變很久了，引發症狀才會被診斷出來。

壺腹癌症狀為何？

患者可能容易覺得肚子脹、悶痛、腹瀉，但這些症狀和一般的消化性潰瘍等腸胃疾病類似，也有患者。最常見的症狀是出現黃疸，再加上有腸胃症狀，所以有時一開始會以為是膽道結石。另有少部份患者則是因為重複胰臟發炎才被確診。

壺腹癌的危險族群、以及預防方法？

肝病防治學術基金會說明，壺腹癌沒有什麼危險因子，男女發生的比率也相當，所以無法有具體的預防建議。不過有少數族群可能要注意，例如「家族性息肉症」，這類患者因為全身的消化道容易長很多息肉，也容易在壺腹上長出腺瘤，進而轉化為癌。

其次則是「PJ症候群」，全名是Peutz-Jeghers Syndrome，是一種黏膜皮膚色素沉著和腸胃道缺陷瘤的症候群，屬於自體顯性遺傳或是突變而得，因為從胃到大腸整個消化道都會有大小不一的息肉分布，許多患者從小就會有反覆的腸套疊、也容易在壺腹上長出腺瘤，進而轉化為癌。肝病防治學術基金會建議這類病友接受內視鏡檢查時，應注意壺腹部的變化。

資料來源：肝病防治學術基金會