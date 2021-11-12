好好玩！台灣創意內容大會ØZI孫盛希嗨唱　顏社草字頭特別企劃現場音樂瑜珈

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)「2021創意內容大會」周邊活動「花園練習」，將由ØZI、孫盛希、李浩瑋等歌手帶來音樂演出，顏社及草字頭特別規劃音樂瑜珈、市集等活動，將於11月12日起台北松山文創園區巴洛克花園登場。

TCCF「2021創意內容大會」已於10日在松山文創園區開幕，有趣的周邊活動「花園練習」，將巴洛克花園打造成充滿未來感的夢幻舞台！除了「接下來練習場」內的「泊人ANKR」與「小島大歌」將在此演出外，文策院與法國坎城音樂展（MIDEM）推出演唱會、瑜珈及座談，將於四大舞台森林舞台、水舞台、草原舞台、及花園涼亭區登場，演出陣容包含金曲最佳新人獎ØZI、孫盛希、李浩瑋等；此外，Draft Land、披薩有張臉、感傷唱片行也將進駐市集活動。

結合音樂與瑜珈的「花園練習三部曲」， 台灣finger drumｍing代表人物PUZZLEMAN（本名蔡隆鑫）將帶來現場音樂演出，活動源起為音樂品牌顏社與the MEDIAN特別企劃的「DREAM YOGA」沈浸式體驗，此次由策展團隊草字頭率領原班人馬再度攜手將推出三場次－拜日瑜珈 、拜月瑜珈、拜元宇宙，需於網路事先報名，課程附贈調酒1杯。

「接下來練習場」包含7檔文策院「文化內容開發與產業領航行動方案」展示他們的優異成果：「幸福路映畫社」與「貴金影業」專注投入優化影視產業流程，為台灣影劇圈帶來新的工作模式想像；「看見．齊柏林基金會」將數以萬計的影像紀錄做出建檔分類，讓齊柏林導演生前的心血結晶得受惠大眾；「泊人ANKR」結合台灣地景與電子音樂激盪出在地化的世界火花；「固態記憶」出動120台相機的3D建模技術，為虛擬元宇宙的未來建立基底；「小島大歌」串連島嶼國家的純然天籟，以音樂打破實體國界；「尼可樂表演藝術」則用MR眼鏡帶來沈浸式體驗，展現出不同的劇場氛圍，全為免費開放參觀。

「接下來練習場」於11月10日至14日在松山文創園區北向製菸工廠開展；「花園練習」將於11月12日至14日於巴洛克花園進行一系列演出，詳細展演資訊請見文策院官網及FB粉絲專頁。



(圖/文策院)