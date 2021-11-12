台灣文協獎章頒獎典禮盛大登場！雲門舞集創辦人林懷民：非常感動

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)今年適逢臺灣文化協會成立百週年，為彰顯文協精神，文化部於11日辦理「文協獎章」頒獎典禮，向長期支持、 協助推動臺灣文化藝術發展的90位守護者致上最崇高敬意。 行政院長蘇貞昌、文化部長李永得、得獎者及其親友、審查委員、 引言人等貴賓蒞臨頒獎典禮。

行政院長蘇貞昌表示，一百年前臺灣先賢蔣渭水在《臨床講義》 診斷臺灣是世界文化的低能兒、智慮淺薄、罔顧衛生， 沒有永久大計。但百年後的臺灣，因為醫療進步、公共衛生做的好， 已經不是不識字又不衛生，更因為許多人在文化的方方面面努力， 出錢出力、協助保存，讓臺灣文化多采多姿、豐富而美麗。 蘇院長指出，文協獎章除了表達政府的肯定和感謝， 也代表政府的最高敬意，期盼藉由得獎者的典範，讓大家一起學習、 一起盡力，「讓臺灣真正就是臺灣人的臺灣，讓臺灣是世界的臺灣」 ，世界因為有臺灣更有魅力、更美麗。

文化部長李永得鞠躬代表文化界向所有的得獎者致上最高的敬意， 李部長指出，臺灣仕紳百年前成立臺灣文化協會， 奠定臺灣文化運動的重要里程，開啟臺灣文化自主的新頁。 在文協百年之時，文化部從「進步時代－臺中文協百年的美術力」 策展； 順天許鴻源博士一路不計價錢購買收藏前輩藝術家的作品並全數捐贈 予國家，只為支持藝術家及為臺灣留下重要文化資產的心意， 以及參考法國騎士勳章的國外經驗，規劃訂定「 文化部文協獎章頒給要點」，以頒贈文協獎章及證書，向長期支持、 協助推動文化藝術的臺灣文化推動守護者，致上誠摯的感謝。

文化部指出，頒獎典禮以「百年追求．世代傳承」為主題， 闡述經過「百年追求」，臺灣文化精神得以「世代傳承」， 迎向下一個百年。典禮上， 由李部長一一為得獎者配戴文協獎章及致贈證書，感謝90位文協獎 章得主，在音樂、美術、電影、設計、工藝、出版、社造、 文資保存等不同領域，透過贊助、搭建舞臺等不同方式， 與文化創作者協力攜手前進，「成為文化藝術關鍵的守護力量」。

李部長指出，文協獎章的頒獎會持續的辦理下去， 也希望藉由今日的頒獎典禮，鼓勵更多人加入支持文化藝術的行列。 文化部會持續攜手所有的守護者及藝術家， 共同創造臺灣多元文化美麗、豐盛的花朵。

雲門舞集創辦人林懷民致詞時數度感性的表示「非常感動」， 他首先提到池上的社區居民揮毫書寫， 讓池上的街道上呈現多樣路名牌的特殊風景， 正是代表文協百年前的呼喚，經過一代一代人的奮鬥， 終於在今日生活裡落實「做自己」的渴望。

林懷民說， 文化推動者透過長期的努力，影響大眾的思想與行為， 塑造族群的美學、氣質、生活方式，乃至於共同的意志， 而這群文化推動者常常沒有即時的掌聲，且往往藏在幕後， 把掌聲讓給別人。

文協獎章的頒獎，榮耀了文化推動者的貢獻， 所有獲獎者個個精彩、實至名歸、令人敬佩。林懷民指出，「 歷史告訴我們，政治審查壓力壓抑思想表達， 政治正確會讓文化的路越走越窄」， 文化部的文協獎章高度肯定民間自主發展的文化志業， 期許未來文協獎章也能夠表揚有新創意的非主流文化推動者， 呼應當年文協青年飛揚叛逆、開拓新局的精神。

文化部表示，本次獲獎名單共90名，涵蓋多元藝文領域，包括「 文化資產與綜合組」、「博物館、地方文化館及社區營造組」、「 工藝及文創組」、「影視及流行音樂組」、「人文及出版組」、「 視覺藝術、表演藝術、傳統藝術組」及「文化交流組」7個類別， 評審方式採分組初審、複審及決審3階段進行，評審委員合計56名 ，審查作業程序嚴謹。