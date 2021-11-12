【快訊】前駐泰國代表李應元11/11晚辭世 正副總統感念其奉獻生命守護台灣

駐泰代表李應元（中間戴橘色口罩者）因健康因素請辭，今年8月26日離任返台，台商和僑界代表到蘇凡納布機場送機。 （駐泰代表處提供） 中央社檔... 駐泰代表李應元（中間戴橘色口罩者）因健康因素請辭，今年8月26日離任返台，台商和僑界代表到蘇凡納布機場送機。 （駐泰代表處提供） 中央社檔案照片

駐泰國代表李應元（前右）因身體不適與家人商議後， 向總統蔡英文提出辭職，回國進行調理與醫療，他今年8月26日晚間抵達桃園國際機場，面對記者... 駐泰國代表李應元（前右）因身體不適與家人商議後， 向總統蔡英文提出辭職，回國進行調理與醫療，他今年8月26日晚間抵達桃園國際機場，面對記者高喊「歡迎回國」， 他雙手合十回應表示「謝謝大家」。 中央社檔案照片

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前駐泰國代表李應元11/11晚辭世，總統蔡英文感念李應元是她重要工作夥伴，終其一生的奮鬥，可謂民主的鬥士、台灣的守護者。副總統賴清德則以「將生命獻給台灣的勇者」說，李應元是他非常敬重的民主前輩，對此悲痛且不捨。

外交部晚間發布新聞稿指出，李應元為醫療經濟學博士，學而優則仕，曾擔任4屆立法委員、行政院環保署署長、勞委會主任委員、行政院秘書長及駐美國副代表等要職。

外交部說，李應元2020年6月接任駐泰國大使，任上表現優異，且為人親切，廣獲好評，對推動台灣與泰國友好實質關係不遺餘力，一直到病重才返國接受治療。對李應元鞠躬盡瘁、英年早逝，外交部表達不捨與哀悼。

前駐泰代表李應元11日晚因壺腹癌轉移病逝台大醫院，民進黨立委莊瑞雄透過臉書表示，「永別了，黑名單的勇士」，李應元將追求自由民主的勇氣留給台灣。

根據中央社，李應元妻子黃月桂11日晚受訪時，證實李應元病逝；莊瑞雄則在臉書說，經李應元家人告知，李應元今晚6時30分病逝於台大醫院。

台大醫院表示，基於保護病人隱私原則，不方便由院方透露病人狀況，所以不便多加說明。

李應元1953年出生於雲林縣崙背鄉，台灣大學公共衛生研究所畢業後赴美深造，擁有美國哈佛大學醫療管理碩士、北卡羅萊納大學醫療經濟學博士學位。

他曾任立委，雲林縣副縣長、行政院秘書長、勞委會主委、環保署長、駐美副代表等重要職務；2020年蔡總統連任後，李應元重回政壇被派駐泰國，開創出許多外交成果，不過，今年(2020年）8月因病請辭駐泰代表，返台時暴瘦的身形，讓外界驚訝。

總統府發言人張惇涵晚間表示，蔡總統聞訊後至感哀慟不捨，總統至為感念李應元即使抱病，仍堅持為台灣的外交，堅守在第一線打拚；尤其在今年5月，台灣受到疫情衝擊之際，李應元身在泰國，為台灣的疫苗供應進度努力奔走。

張惇涵指出，李應元從早年投入黨外，到投身海外的民主運動，即便被列為黑名單、遭受禁錮，但始終為了爭取台灣的民主勇敢無畏；在李應元和眾多先進的努力下，最終促成刑法100條修正。

他進一步說，李應元曾歷任立法委員、駐美副代表、勞委會主委、雲林縣副縣長，並兩度擔任行政院秘書長；乃至蔡總統任內，擔任環保署長及駐泰代表。總統感念李應元是她重要的工作夥伴，李應元終其一生的奮鬥，可謂民主的鬥士、台灣的守護者。

張惇涵表示，總統盼望李應元的家屬節哀珍重。

「雖然李應元離我們遠去，但他永遠是我們最好的夥伴，他的爽朗幽默，他摯愛台灣、奉獻民主的信念，將與我們永遠同在」。

副總統賴清德晚間在臉書以「應元兄－將生命獻給台灣的勇者」為題發文說，李應元是他非常敬重的民主前輩，晚上聽聞消息，悲痛且不捨。

副總統表示，李應元從在海外求學就參與台灣民主運動，甚至成為黑名單，冒著危險回到台灣後，仍不畏艱難，勇敢投身民主改革行列；雖因此入獄，也不改對這塊土地的熱愛及堅定信念，十分感佩。

副總統說，常想起一起並肩作戰的日子，李應元靈活、身段柔軟、善於溝通，但對理想的堅持絕不打折扣，從內政到外交，不論處在什麼位置，總是為台灣全力以赴，將工作做到最好，即使抱病，依然在外交工作上堅守崗位。

副總統謝謝李應元對台灣民主的奉獻，也請家屬節哀保重。李應元的理想和堅持，「我們會繼續守護，持續深化台灣的自由和民主」。

台南市長黃偉哲晚間在臉書貼出李應元燦爛笑容的「黑白」照片，並留言說：「悼老戰友 李應元前輩（1953-2021）心心念念為臺灣」。網友則留言說：「李應元前輩，任務完成，一路好走。」

莊瑞雄晚間透過臉書表示，「永別了，黑名單的勇士」，李應元將追求自由民主的勇氣留給台灣。他有幸在李應元參選台北市長的時候，成為他的執行總幹事，挑戰連任的當時台北市長馬英九，雖然結果是敗選，但在過程中李應元堅持理念，永遠用正面的力量鼓舞團隊的士氣。

莊瑞雄說，在剛擔任立委的時候，李應元的辦公室就在他的隔壁，兩人常常一起討論法案。「瑞雄啊！對的事、就要堅持！」這是李應元常常跟我說的。

莊瑞雄說，何其榮幸與李應元生活在同一個世代，在同一個政黨，為同一個目標努力。李應元對抗國民黨威權、信仰民主自由，李應元的人生是台灣民主化的縮影，雖然李應元已離開，但李應元追求民主自由的勇氣會留下，自己也會延續他的精神繼續走下去。

李應元小檔案

(資料來源: 中央社)