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【滅頂之災】淹沒了還算國家嗎？台灣友邦吐瓦魯急尋出路

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/11 18:07
吐瓦魯外長在海中錄製氣候演說（圖／美聯社）

吐瓦魯外長在海中錄製氣候演說（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）氣候變遷、異常天氣對世人最直接的影響或許是旱災或洪災，但對許多島國而言，卻是「滅頂之災」。我國友邦吐瓦魯正是一例，在海平面上升的威脅下，該國恐怕得舉國搬遷，但沒了土地，還能是國家嗎？

綜合路透美聯社Yahoo報導，吐瓦魯外交部長柯飛（Simon Kofe）上週錄製了一支向聯合國氣候峰會COP26吶喊的影片，赤裸裸凸顯了太平洋島國的生存困境。他站在深及大腿的海水中發表演說，畫面說明了一切，海岸侵蝕日趨嚴重，國土淹沒似已成定局，只是時間問題。

柯飛透露，吐瓦魯已有最壞打算，正尋求法律途徑，盼能在國際法架構下，保住國家主權以及專屬經濟海域，島上11,000人則得被迫遷徙。

吐瓦魯由九座珊瑚礁島組成，陸地最高處距海平面僅4.5公尺，根據一份2011年的澳洲官方報告，自1933年起，吐瓦魯海平面持續以每年0.5公分的速度上升。

對部分國家而言，將升溫幅度控制在攝氏1.5度，或許是一大野心，但對太平洋島國而言，卻只能稱作不得已的「妥協」。吐瓦魯財政部長派努（Seve Paeniu）表示，土地與植被消失、農地縮減、淡水難以取得，而在珊瑚白化與海洋酸化的情況下，漁業也遭受衝擊。

在全國沉入海裡之前，人民的生計已是問題。
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