中華電信協助台南市政府 建置「優先號誌」控制系統

中華電信今日(11/11)於奇美醫院舉辦「 臺南市整合型公車優先號誌計畫」成果發表會， 分享公車與緊急車輛優先號誌控制系統建置與運行成果。中華電信自 109年起，受臺南市政府交通局委託執行「109 年臺南市整合型公車優先號誌計畫」， 與成功大學攜手合作打造全台第一個公車與緊急車輛優先號誌控制系 統，利用車路聯網技術， 有效提升公車運行時效與減少救護車交通事故發生，成功打造更安全 的智慧交通環境。

中華電信表示，臺南市現況無公車專用道， 因此公車運行常因路口號誌停等， 而到站時間較隨機無法有效提升運輸服務可靠度。另一方面， 由於救護車出勤分秒必爭，穿越路口時仍需觀察號誌減速通過， 以避免發生交通事故及因車流狀況延誤送醫時機。因此， 該計畫運用車路聯網技術建置整合式公車與救護車優先號誌解決方案 ，於110年8月1日開始進行系統及車輛運行測試，歷經2個多月 的運行與績效蒐集，使民眾搭乘公車節省13%車行時間， 預估每年減少約42,940公斤的二氧化碳排放量； 救護車優先通行平均每趟可提升37秒的救援時間， 對於心搏停止患者可增加生存機率，同時降低車禍事故發生機率。

臺南市優先號誌系統，目前針對市內70路公車路線、21個路口作 為系統運行示範，整合路口號誌、路側端設備、 車側端與雲端平台系統，透過4G模組與DSRC(專用短程通信技 術)進行優先通行演算，可支援多種交通與號誌應用情境， 處理不同車種號誌優先衝突問題。

中華電信將此次計畫之研發、 技術優化過程與測試結果移交臺南市政府交通局， 期望未來可持續推廣至全市其他場域。