謝金河：央行貨幣政策明年將有大變化 物價上漲成新常態

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）財信傳媒董事長謝金河今（11日）於Facebook發文，根據美國、中國10月的CPI及PPI數據，指出剪刀差拉大，通膨刺到股市敏感神經，物價也可能將持續上漲。

根據謝金河，今天美中兩國都公布10月的CPI及PPI數據，美國的10月CPI是6.2%，PPI是8.6%，剪刀差是2.4；中國10月CPI是1.5%，PPI是13.5%，剪刀差上升至12，相較於9月的CPI0.7%，算是倍增。

主要是青菜價格上漲16.6%，汽柴油大漲30%，而PPI更是從10.7跳到13.5；相較於美國的CPI從5.4上升至6.2，PPI維持在8.6%，可以看出通膨維持在高檔。這個現象也衝擊到資本市場，美股10日出現比較大的回挫。

謝金河進一步指出，道瓊工業指數下跌240點，Nasdaq重跌1.66%，費城半導體指數下跌2.83%，Tsmc下跌近3%，此時債市殖利率上升，美元指數上漲至94.863，預計對新興市場會帶來壓力，台股也會受到影響，不過，這應該只是漲多的修正。這兩天飆升的Tesla，Nvidia都出現回檔，重量級的微軟，Google，Amazon也都有不小的回挫。

回顧原料供應鏈，謝金河認為，中國不再是廉價生產基地，全球供應鏈重組，加上貨櫃塞港壓力未解，油價站穩80美元，軟硬商品都在高檔，通膨升溫，短期難解，這也觸動美國聯準會縮表及升息壓力，也是股市潛在的心理壓力。不過，中央政府調控手段仍在，像中國打壓鐵礦石，價格暴跌六成，最近動力煤價格也掉了四成。

謝金河歸納結論，表示全球結束通縮，將往通膨的路上前進，台灣也會逐漸感應。他指出，台灣的剪刀差也加大了，長期沒有調整過的央行貨幣政策，明年也會有大的變化。

謝金河強調，他的看法是通膨不會大暴走，但物價上揚之勢會成為新常態。