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新店雙峰路災害復建工程 獲得新北市政府公共工程優質獎肯定

By 台灣英文新聞
2021/11/11 17:38
照片由新北市政府農業局提供

照片由新北市政府農業局提供

一年一度的新北市公共工程優質獎公佈了「新店區雙峰路電信桿（青潭幹150支23）旁道路災害復建工程」獲得優質獎的肯定，後續也參加行政院農業委員會優良農業建設工程獎競賽，希望能再獲佳績。

新店區雙峰路電信桿（青潭幹150支23）旁道路至溪床垂直落差高達10公尺，加上既有擋土牆基腳遭受溪水沖蝕掏空導致災害發生，經農業局審慎評估，採用縮小工程量體、減輕對生態系統造成影響的方式施作，將以往高達10公尺左右的擋土牆，改為兩階結構型式，並設置中間平台、減少背填土量，讓整個邊坡減重；溪流則部分設置4座固床工，防止河道縱向刷深及擋土牆基礎掏空，從道路到坡腳再到溪流全面式的防護，確保道路的安全。值得一提的是，河道固床工避開既有大石，調整施工機具動線減少植生砍伐，以降低對生態環境之衝擊，中間平台與鄰接空地皆種植當地原生種杜鵑與櫻花樹，塑造良好的景觀視覺。

災害復建工程於2020年9月17日開工，今（110）年4月完工，經費1,538萬元，二階擋土牆植生綠美化兼顧安全及景觀生態成效良好，擋土牆外側以造型模板塑造3D圖騰，完成面品質良好，河床固床工面以砌排塊石，取代傳統純混凝土面，兼顧安全與節能減碳等諸多優點獲得委員一致好評。

新北市農業局長李玟表示，本工程從規劃設計及施工期間在安全及生態中取得平衡，生態保育符合迴避、補償、縮小及減輕四原則，非常榮幸獲得本市公共工程優質獎的肯定，也期許能再獲佳績。

新店雙峰路災害復建工程 獲得新北市政府公共工程優質獎肯定

照片由新北市政府農業局提供

更新時間 : 2021-11-11 17:55 GMT+08:00

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