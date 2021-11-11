新北市與臺北市立大學簽訂課程合作備忘錄 為高中生量身打造專屬課程

新北市積極與國內公立頂尖優質大學簽訂課程合作備忘錄，並接軌國際與國外多所大學簽訂雙聯學制，強化與大學共創合作學習。今（11）日教育局與臺北市立大學簽訂課程合作備忘錄（MOU），為新北的高中生專屬且量身打造「新北專班」課程，可以獲得大學端認證課程成果與修課證明，成為升大學強力後盾，更為學習歷程鍛造出教育雙子星璀璨價值。

新北市副市長劉和然表示，臺北市與新北市一直以來設有雙北合作交流平臺，過去教育合作上以線上課程平臺及網路選修為主，透過此次備忘錄簽訂，除開設線上即時互動課程外，更開設實體課程，由北市大邀集校內科學、語文、社會人文、數學與體育等科系頂尖師資，開設共16門、40個時段實體或線上課程於即日起啟動，為雙北教育文化合作跨出更一大步。

新北市的高中生可利用週間的自主學習時間，選修大學教授為新北學生所開的即時線上課程，享受大學課程資源鏈結，在週末時也可跨校選修參加實體短期課程。每次修習後將得到大學端頒發修課證明，針對大學校系申請參採的專題研究或課程成果上傳至資料庫，豐富學習歷程檔案。此外，臺北市立大學也會提供新北市高中課程發展所需諮詢委員，協助教師增能及交流活動，對於課程教學與培育行政領導人才共享資源、互相合作。

臺北市立大學代理校長邱英浩表示，北市大是全國第一所市立大學，強調從校園走入社區，以專業實踐社會理念及綜合大學定位邁向國際。本次課程合作上將邀請新北市高中生探討當前大環境熱門議題，透過趣味及生活化先修課程，協助學子為未來擘劃並提早與大學接軌，也會提供課程教學與教育行政領導資源，促進城市與學術交流，善盡大學社會責任。

教育局表示，臺北市立大學為全國唯一市級大學，具首都豐富學術資源，此專班課程為雙北跨階段課程專業與學術交流的創舉，讓新北學生就近享受優質學術資源。合作開設課程延伸高中新課綱自然與社會科探究與實作課程，大學教授將帶領同學結合學術理論與實作拓展視野，課程陸續開課與報名，歡迎至「新北市高中與大學共創學習媒合平臺」了解(http://learningcollaboration.org/index.php/2021/10/25/sn20211025/)。

照片由新北市教育局提供