臺灣證交所：全體上市公司2021年10月當月營收較2020年同期成長9.49％

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司分別計877家及78家，共計955家皆已於110年11月10日前完成110年10月營收申報作業。

依據上市公司公告110年10月營收顯示，本（10）月份全體上市公司營收總計3兆3,303億元，較109年同期成長2,887億元（9.49%），營收成長公司共650家，衰退公司共305家，較108年同期則成長3,126億元（10.36%）。另累計1至10月全體上市公司營收總計30兆8,973億元，較109年同期成長4兆5,509億元（17.27%），營收成長公司共747家，衰退公司共208家（相關資料詳如附表），較108年同期則成長4兆1,753億元（15.62%）。

全體上市公司110年10月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為航運業、油電燃氣業及鋼鐵工業，衰退趨勢之主要產業為汽車工業、觀光事業及其他電子業。全體上市公司1至10月累計營收呈現成長趨勢之前三名產業為航運業、塑膠工業及鋼鐵工業，衰退趨勢產業為觀光事業及金融保險業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（10）月份營收成長較大之產業，航運業因疫情影響供需失衡，致貨運需求成長及運價上漲，油電燃氣業因油價走高，致石化基本原料價格上漲，鋼鐵工業受鋼鐵市場復甦，鋼材價格上漲及營建市場需求增溫，致本月較109年同月成長；當（10）月份營收衰退較大之產業，汽車工業因晶片短缺影響供應，觀光事業受國內外疫情影響，其他電子業電腦受終端產品應用成長動能放緩影響，致本月較109年同月營收衰退。

全體上市公司累計至110年10月營收成長較大之產業，航運業受惠貨運需求成長及運價上漲，塑膠工業因化工產品需求強勁，價格持續上漲，鋼鐵工業受鋼鐵市場復甦，鋼材價格上漲及營建市場需求增溫影響，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，觀光事業受肺炎疫情影響，國內外旅遊需求減少，金融保險業因保險業務淨收益減少，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs