台灣春節檢疫增「7+7」 完整接種且滿14天者適用　2週內須篩檢4次

指揮中心今（11）日宣布，除「10+4」方案外，春節返台檢疫措施新增「7+7」方案。 指揮中心今（11）日宣布，除「10+4」方案外，春節返台檢疫措施新增「7+7」方案。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）指揮中心今（11）日宣布，除「10+4」方案外，春節返台檢疫措施新增「7+7」方案，但僅限已完成2劑COVID-19疫苗接種且滿14天入境者才適用，另外，同戶內同住家人也均須施打2劑疫苗且滿14天，期間須進行2次家用快篩。

指揮中心指揮官陳時中表示，除了原先的「入住防疫旅宿14天及接續自主健康管理7天」，以及「10天入住防疫旅宿+4天在家居家檢疫+7天自主健康管理」，春節返台檢疫措施增「7+7」方案，於今年12月14日開始執行至明年2月14日截止，但適用對象僅限入境時須完成2劑疫苗接種且滿14天，疫苗種類包含世界衛生組織（WHO）緊急使用清單或台灣緊急使用授權（EUA）通過COVID-19疫苗。

選擇「7+7」方案者須自費入住旅館或集中檢疫所7天後，第8-14天起改為加強版居家檢疫，第15-21天進行7日自主健康管理。

陳時中說，在家檢疫期間，民眾可選擇「1人1戶」或同戶內有非居檢者的「1人1室」，但「1人1室」同戶內非居檢同住家人須已接種2劑疫苗且滿14天。

陳時中進一步說明，同戶內非居檢同住家人同住期間加強版自主健康管理7天、入境者檢疫期滿後一起自主健康管理7天，由衛生局開立自主健康管理通知書，同住家人於入境者回家的第3、7天各自費家用快篩1次。

居檢者部分，陳時中說明，於入境時須依現行措施進行PCR檢測，在集中檢疫所或防疫旅館檢疫期滿前一天需進行1次PCR檢測，檢測結果陰性者，隔天即可返家完成後續8至14天居家檢疫。

檢疫第10天，也就是在家第3天時，居檢者需要自費使用家用快篩1次，居家檢疫期滿前一天需要進行PCR檢測；7天自主健康管理期間，不需要額外進行快篩。