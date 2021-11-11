北富銀榮獲資誠永續影響力銀獎 聽語障金融服務提升金融平權

台北富邦銀行今(11)日獲頒第五屆資誠永續影響力獎銀獎，今年以「愛，擲地有聲」的銀行手語服務職能為主題獲獎， 不僅在聽語障友善服務推動的決心與用心上深獲肯定， 更展現致力社會正向影響的決心。北富銀表示，這次獲獎肯定的不僅是持續落實公平待客、 金融平權的成果，更是北富銀對永續議題的努力與決心。

永續影響力獎，有台灣永續專案影片奧斯卡獎之稱，2017年開始與坎城國際創意節台灣官方代表共同主辦的 獎項，以「善用故事力，創造影響力」為核心理念， 鼓勵營利及非營利組織等單位透過影片， 展現永續專案如何解決社會議題，並響應聯合國永續發展目標( SDGs)。

北富銀行銷長吳薏菱引述衛福部截至2020年底的統計並表示，全台約有近 14萬位聽覺及語言機能障礙者，然而金融服務產品因複雜性高， 易產生溝通及使用障礙， 不僅容易讓聽語障人士在服務過程中感到不便， 更可能因溝通成本高，削弱其接觸及使用金融服務的意願。 而相關金融知識或資訊的匱乏及欠缺、 對借貸規定與實務操作的不夠了解，也時常造成聽語障朋友獲取資金 的阻礙，影響其公平發展的機會。同時，目前許多金融相關詞彙， 還未在台灣常用手語中有對應的溝通手勢，成為聽語障人士理解金融 知識，及使用金融服務的障礙，也影響了聽語障人士的金融近用權。

北富銀與台灣手語翻譯協會合作，推行「愛，擲地有聲~聽語 障友善服務計畫」，希望突破無聲的限制，同理聽語障朋友的需求， 提供更友善的金融服務，提高大眾對身心障礙人士的理解與尊重， 創造更友善、便捷的服務場域。

在服務正式推出前，北富銀錄製了8 4支金融服務手語教學影片，內容包含金融詞彙及常見服務用語， 透過線上學習、直播教學等形式對全行員工進行培訓；完整的線下手 語服務，則與手語翻譯協會合作， 於全台分行建置手語翻譯服務機制， 包含可立即與協會的翻譯老師啟動視訊對談， 以及預約翻譯老師現場翻譯溝通， 使聽語障人士在使用金融服務時更加愉快便利，落實公平待客原則。 此外，北富銀為強化對身心障礙者的照護與保障，持續推動「 身心障礙信託」， 也與手語翻譯協會合作錄製常用身心障礙信託用語，建置「 信託手語網站」，擴增手語金融詞彙，並推廣金融知識。