【日外相親中？】岸田栽培接班 林芳正避嫌辭日中友好議盟會長

日本新任外務大臣林芳正今（11）日宣布，辭去親中組織「日中友好議員聯盟」會長一職，以避免「不必要的誤會」。（圖／美聯社） 日本新任外務大臣林芳正今（11）日宣布，辭去親中組織「日中友好議員聯盟」會長一職，以避免「不必要的誤會」。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導）日本首相岸田文雄昨（10）日指派親中派外務大臣林芳正，引發國內外揣測。日媒分析，岸田有意培養林芳正接班，也意在讓林遠離派系實權。今（11）日林芳正宣布，為免「不必要的誤會」，將辭去親中組織「日中友好議員聯盟」會長一職。

岸田文雄昨日連任第101任首相，攜原班內閣上路，除外務大臣茂木敏充，因接任自民黨接任幹事長，交棒給隸屬親中派宏池會的林芳正。

讀賣新聞報導，岸田於內閣人事公布前，曾於5日致電前首相安倍晉三與麻生太郎，尋求兩人對林芳正接任外相一職的理解。

然安倍與麻生則認為，林擔任日中友好議盟會長，他的任命在日對中關係上，恐向國際社會釋放錯誤訊息。

林芳正目前為岸田派的第二把交椅，岸田有意將其培養為接班人。林芳正本身也有意擔任首相，除了2012年9月參選過自民黨總裁，也為此從參議員轉換為跑道，成為本屆眾議員。

報導也指出，岸田有意藉內閣任命，讓林芳正遠離派內勢力核心而不掌權。

林芳正本次入閣引起眾多揣測，為此他以外相身份首次召開記者會，宣布辭去自2017年12月擔任至今的「日中友好議員聯盟」會長一職的打算。

林芳正表示，「為了履行身為外務大臣的職務，決定請辭以避免不必要的誤會」。

關於自民黨內擔憂他與中國的關係過於親近，林芳正強調，會要求中國採取負責任的行動，這是身為「知中派」的他所能做到的，他也將持續透過對話，合作解決各項課題，深知對手總比不知對手好。