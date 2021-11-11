【歐洲疫情變天】德國一天逾5萬人確診 已連4天創新高

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）當世界各國疫情正在消退時，歐洲多國反而正在面臨變嚴重的趨勢。德國週四（11日）新增了50,196例新冠狀病毒病例，是連續第4天創下疫情以來新高，顯示德國正式迎來第四波疫情。

根據路透社，德國目前正在第四波疫情中水深火熱，當地衛生局數據指出，目前確診新冠病例總數為489萬，總死亡人數增加了235人，達到97,198人。

數據也顯示，在德國新冠肺炎7天發病率（每10萬人中的新增染疫人數）從周三的232人再上升至249人，疫情明顯升溫中，然而當地疫苗覆蓋率不到7成。

然而不只是德國，整個歐洲的疫情都和國際趨勢呈相反。當世界各國努力衝高疫苗覆蓋率的同時，他們的單日新增確診人數也持續下降，然而根據世衛歐洲區主任克魯格（Hans Kluge），整個歐洲的疫苗覆蓋率不到5成，單日確診病例也向上爬升中。

外媒指出，專家認為歐洲疫情變天是因為疫苗接種率仍低，以及公共衛生措施鬆綁。

為因應疫情，歐洲許多國家又開始收緊政策，如荷蘭已強制要求室內戴口罩。丹麥正在考慮是否要恢復數位疫苗通行證，規定人們進入酒吧和餐館以及參加室內聚會需要出示通行證，而德國則擬進行修法，讓強制戴口罩和在公共場所保持社交距離等措施繼續執行到明年3月。

德國單日新增確診人數連續4天創疫情以來新高。（圖/Google）