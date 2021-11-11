【台灣即起開放引進外籍移工】入境檢疫一律「14+7」　2/14前強制集中檢疫

中央流行疫情指揮中心和勞動部今(11)日宣布，即起重新開放移工專案引進。(示意圖／Getty Images) 中央流行疫情指揮中心和勞動部今(11)日宣布，即起重新開放移工專案引進。(示意圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）COVID-19疫情爆發後，移工暫緩入境，中央流行疫情指揮中心和勞動部今(11)日宣布，即起重新開放移工專案引進，且明年2月14日前移工入境全數採集中檢疫，並遵守境內外防疫措施。

考量去年印尼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，指揮中心從去年12月4日起暫停引進印尼移工，後再因國內及國際疫情升溫，從今年5月19日起，除已持有居留證或經專案許可者外，所有移工暫緩入境。

近來疫情穩定，為兼顧產業及照顧人力需求，勞動部勞動力發展署長蔡孟良表示，自11月11日起，在落實相關防疫措施之前提下，同意開放移工專案引進。

在境外防疫措施部分，源國政府應落實審認國外仲介公司防疫計畫，像是海外移工訓練機構之訓練人數及住宿人數減半、移工登機前一人一室隔離處所等，並事先經來源國政府審查核定後出具證明，再由我國駐外館處於受理申請入境簽證時審認。

此外，要求各來源國政府提供最多50家檢驗機構名單，並由主管機關提報指揮中心同意，以確保移工PCR採檢品質，移工在進入訓練機構受訓前及入境前均應PCR檢測。移工來臺登機前72小時PCR檢測後，應落實一人一室隔離，避免遭感染。

入境部分，蔡孟良說，基於防疫安全及春節國人回國需要，規劃採二階段專案引進移工，今天起至明年2月14日移工入境全部採集中檢疫，也配合春節專案從12月15日起暫緩或減量引進移工。

移工入境也採積分順位入境，產業類依移工完整接種疫苗情形、來源國疫情狀況、移工入境後住宿地點環境(例如套房優於雅房、同房住宿人數2人優於4人等)等項目給予不同配分，合計積分越高者越優先入境。家庭類則依接種疫苗及來源國疫情狀況排序。積分相同時，以簽證日期排序。

另外，在強化檢疫及自主健康管理方面，移工於機場入境時PCR檢測一次，後續檢疫14日，並於檢疫結束前再一次PCR檢測。檢測結果陰性者，銜接自主健康管理7日，為避免自主健康管理期間可能的傳播風險，雇主應於勞動部指定地點安排移工自主健康管理，並於自主健康管理期間辦理一次快篩。

蔡孟良也提到，為配合移工專案引進，金管會等相關部會已規劃相關醫療商業保險，等保險商品上市後，雇主應為移工在入境前加保50萬元醫療商業保險，以支應入境後確診時的隔離醫療費用。

蔡孟良說，印尼及台灣已於9日完成工作小組會議確認防疫工作已經就緒，故於11月11日同意首批移工專案引進；其他來源國移工之引進，將由勞動部、外交部等相關部會持續溝通協商，後續由勞動部視各來源國準備情形再行發布。