Beeple再度出手！首件實體藝術《人類一號》及NFT加密原始數據　佳士得8億成交以虛擬貨幣付款

Beeple推出首個實體作品《人類一號》（HUMAN ONE）以及NFT加密原始數碼數據，於11月9日紐約佳士得21世紀藝術晚拍拍出約8億... Beeple推出首個實體作品《人類一號》（HUMAN ONE）以及NFT加密原始數碼數據，於11月9日紐約佳士得21世紀藝術晚拍拍出約8億台幣(圖/佳士得)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)Beeple推出首個實體作品《人類一號》（HUMAN ONE）以及NFT加密原始數碼數據，於11月9日紐約佳士得21世紀藝術晚拍拍出2,900萬美元（約8億台幣，6103 枚 ETH ），爲 CryptoArt.Ai 網站統計的史上第二貴 NFT 作品，第一貴的也是Beeple的創作。

本名溫克曼Mike Winkelmann，美國數位藝術家Beeple於今年3月拍賣「每天：最初的5000天」（Everydays: The First 5000 Days）非同質化代幣（non-fungible token, 簡稱NFT）一戰成名，以高達6,900萬美元成交，名列英國知名拍賣公司佳士得在世藝術家作品拍賣第三高，開啟藝術圈對NFT的注意。

Beeple再度出手！《人類一號》於10月30日佳士得紐約洛克菲勒中心藝廊首度亮相，於11月9日登場拍賣，佳士德表示，在預展期間有超過1,600人到畫廊參觀，藝術家本人也現身導覽作品。

佳士德發布新聞稿表示，《人類一號》是一個以不斷探索為主題而創作的實體及數碼混合作品，與NFT共同呈現的，是從藝術家儲存在以太坊區塊鏈上的視覺藝術作品集中，隨機抽取的動態圖像。

超過2公尺高的《人類一號》會應不同的日夜觀賞體驗，在4個相互連接的屏幕播放超過 24 小時的動態影片，底部連接電腦，影片中的主角無視永無盡頭而又徒勞無功的薛西弗斯式命運，在這不斷變化的反烏托邦風景中，有節奏地邁向前方。

《人類一號》NFT的智能合約由Manifold建立。這件作品的NFT連結到由以太坊區塊鏈呈現的動態主影片。這條動態主影片由一系列長一分鐘的影片組成，其程式因應藝術家的創作靈感會不停更新而令影片不斷進化。

Beeple在佳士得訪談中提及《人類一號》時表示，「從來沒有想過創作這種作品，因為它在很大程度上並非真實存在，而我認為這正是NFT最令人興奮的地方。彷彿透過這項技術、這種浪潮，能夠孕育出真正的全新作品。」

Beeple說《人類一號》的靈感始於今年夏天，工作室裡有多部設有滾輪的電視，他們當時把電視推來推去，組成不同的形狀和圖案，然後他想：「不如將它們組成一個正方體。於是我們馬上動手，效果令人意想不到。我們立即意識到這個屏幕組合彷彿是一幅充滿力量的畫布，畫面上任何圖像看起來都很棒。」

《人類一號》最終落槌價為2,900萬美元，比先前預估的1,500萬美元多出近乎兩倍，接受買家以美元與加密貨幣（以太幣或比特幣）付款。此外，當天晚拍同場拍賣Jean-Michel Basquiat《The Guilt of Gold Teeth》，以4,000萬美元成交。

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