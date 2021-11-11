〈投資理財〉外資評估報告可信度再生爭議! 投資人參考就好•不宜誤判

外資評估報告是否涉嫌炒股？再次引發爭議。最近大摩有分析師降評聯電，同時又有借券機構放空共達百萬張，引起質疑。長期以來，諸多評估報告南轅北轍，理由牽強，投資人應理性判斷，勿輕信。
令人不解的是，半導體製造商格羅方德最近以GFS為代號，在那斯達克上市，以其全球晶圓代工市占率4％來看，市值達340億美元，聯電市佔率7％，市值卻只有270億美元，且兩者獲利相差太遠，股價評估令人質疑。
格羅方德經營績效一直受到質疑，以每股47美元上市，大漲至63.63美元。去(2020)年虧損11.5億美元，今(2021)年半導體大旺，上半年竟然還虧損3.01億美元，市值卻達到340.2億美元。聯電一季比一季好，前三季純利398.31億元，EPS 3.21元，市值卻不如虧損累累的GFS，並不合理。
大摩分析師降評聯電同時，出現外資機構借券放空聯電共達百萬張之多，諸多巧合，令人不解，是否意圖影響行情，難怪引起投資人質疑。
台灣晶圓居優勢
以全球晶圓代工市占率分析，台積電占55％，三星17％，聯電7％，格羅方德4％，中芯4％，世界先進、力積電各約1％。台灣的晶圓產值高居全球52％，深受科技界重視，外資評估報告卻常貶抑，理由又不充分，難叫人信服。
大摩最近曾經評估記憶體雙雄，認為NOR Flash報價觸頂反轉，2022年供需缺口將進一步收窄，降評旺宏至30元、華邦電至21元，氣得個性率直的旺宏董事長吳敏求出面，公開斥責評估報告「完全沒有知識」、「炒股行為」、「非常不負責任」，氣憤難耐，令人印象深刻，充分反映業界的不滿。
同樣令人印象深刻的美系外資，今年6月降評台積電，認為中長期獲利能力不如預期，未來12至18個月的股價將有如死錢(dead money)，大砍目標價至580元，降評至「中立」，用詞辛辣，相當罕見。
問題是台積電今年1至9月營收已達1兆1492億2573萬餘元，比去年同期9777億2175萬餘元，大增17.54%，上半年每股獲利10 .57元，比去年同期9.17元，增加1.4元，成長15.26%，全球肯定其技術能力，何來「死錢」之說？投資人又如何信服如此評價？
美系外資今年8月，對世界先進的評估報告是沒有12吋晶圓廠，雖然8吋晶圓廠可滿足5G及車用電子需求，但面對更先進的技術，對世界先進不利，因此降評世界先進評等至「劣於大盤」。然而今年1至9月，世界先進營收312億1355萬餘元，比去年同期244億1415萬餘元，增加27.85%。前3季每股獲利4.94元，比去年同期的2.73元，增加2.21元，成長高達80％，又如何認定晶圓市場對世界先進不利呢？
最近力積電正積極準備上市，外資突放冷箭，降評至「劣於大盤」，價格58元，原因是終端需求降溫，代工業者失去議價權，漲價無法持續到明年。力積電董事長黃崇仁無奈地說，明年產能都已滿載，而且第一季已經議漲。今年全年每股獲利應在4元以上，遠高於去年1.23元，預估明年獲利仍將續揚，為何「劣於大盤」？
外資評估報告常令人無言，與事實差距太大，影響股價，令人質疑，至於投資人如何看待這些評估報告呢？參考就好，不需要當作投資指標。