〈投資理財〉外資評估報告可信度再生爭議! 投資人參考就好•不宜誤判

外資評估報告是否涉嫌炒股？再次引發爭議。最近大摩有分析師降評 聯電，同時又有借券機構放空共達百萬張，引起質疑。長期以來， 諸多評估報告南轅北轍，理由牽強，投資人應理性判斷，勿輕信。

令人不解的是，半導體製造商格羅方德最近以GFS為代號，在那斯 達克上市，以其全球晶圓代工市占率4％來看，市值達340億美元 ，聯電市佔率7％，市值卻只有270億美元，且兩者獲利相差太遠 ，股價評估令人質疑。

格羅方德經營績效一直受到質疑，以每股47美元上市，大漲至63 .63美元。去(2020)年虧損11.5億美元，今( 2021)年半導體大旺，上半年竟然還虧損3.01億美元，市值 卻達到340.2億美元。聯電一季比一季好，前三季純利398. 31億元，EPS 3.21元，市值卻不如虧損累累的GFS，並不合理。

大摩分析師降評聯電同時，出現外資機構借券放空聯電共達百萬張之 多，諸多巧合，令人不解，是否意圖影響行情， 難怪引起投資人質疑。

台灣晶圓居優勢

以全球晶圓代工市占率分析，台積電占55％，三星17％，聯電7 ％，格羅方德4％，中芯4％，世界先進、力積電各約1％。台灣的 晶圓產值高居全球52％，深受科技界重視，外資評估報告卻常貶抑 ，理由又不充分，難叫人信服。

大摩最近曾經評估記憶體雙雄，認為NOR Flash報價觸頂反轉，2022年供需缺口將進一步收窄，降評 旺宏至30元、華邦電至21元，氣得個性率直的旺宏董事長吳敏求 出面，公開斥責評估報告「完全沒有知識」、「炒股行為」、「 非常不負責任」，氣憤難耐，令人印象深刻，充分反映業界的不滿。

同樣令人印象深刻的美系外資，今年6月降評台積電，認為中長期獲 利能力不如預期，未來12至18個月的股價將有如死錢(dead money)，大砍目標價至580元，降評至「中立」，用詞辛辣 ，相當罕見。

問題是台積電今年1至9月營收已達1兆1492億2573萬餘元 ，比去年同期9777億2175萬餘元，大增17.54%，上半 年每股獲利10 .57元，比去年同期9.17元，增加1.4元，成長15.26 %，全球肯定其技術能力，何來「死錢」之說？投資人又如何信服如 此評價？

美系外資今年8月，對世界先進的評估報告是沒有12吋晶圓廠，雖 然8吋晶圓廠可滿足5G及車用電子需求，但面對更先進的技術，對 世界先進不利，因此降評世界先進評等至「劣於大盤」。然而今年1 至9月，世界先進營收312億1355萬餘元，比去年同期244 億1415萬餘元，增加27.85%。前3季每股獲利4. 94元，比去年同期的2.73元，增加2.21元， 成長高達80％，又如何認定晶圓市場對世界先進不利呢？

最近力積電正積極準備上市，外資突放冷箭，降評至「劣於大盤」， 價格58元，原因是終端需求降溫，代工業者失去議價權，漲價無法 持續到明年。力積電董事長黃崇仁無奈地說，明年產能都已滿載， 而且第一季已經議漲。今年全年每股獲利應在4元以上， 遠高於去年1.23元，預估明年獲利仍將續揚，為何「劣於大盤」 ？

外資評估報告常令人無言，與事實差距太大，影響股價，令人質疑， 至於投資人如何看待這些評估報告呢？參考就好，不需要當作投資指 標。