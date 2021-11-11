【11/16-11/29維持二級警戒】有陪侍八大行業11/16開放

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內疫情趨緩且穩定控制，中央流行疫情指揮中心經與相關單位溝通討論及評估後，於今(11)日宣布，自11月16日至11月29日維持疫情警戒標準為第二級，並鬆綁相關規定，16日起開放有陪侍八大行業。

指揮中心指揮官陳時中表示，戴口罩規定維持現行，外出時仍應全程佩戴口罩，但如有飲食需求，或指揮中心或主管機關指定之場所或活動，且符合相關防疫措施，可免戴口罩。

在室內外運動、唱歌、外拍攝個人/團體照時、單人或多人進行直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行、農林漁牧工作者於空曠處、於山林、海濱活動，或者溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等，可免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。

此外，繼KTV、舞廳等無陪侍八大行業，日前獲准重啟迎客後，指揮中心指揮官陳時中今（11）日宣布，有陪侍服務合法休閒娛樂場11月16日起所可以恢復營業。

依照指揮中心規定，得開放營業的有陪業者需符合共通性原則，實聯制、量體溫，除飲食等例外情形外，全程戴口罩、從業人員健康監測、良好通風、充足清消設備、每日至少2次環境/物品清消等。

陳時中說，相關從業人員均應至少接種1劑疫苗滿14天，首次服務前應提供3日內的抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。提供餐飲、民俗調理、美容美體、視聽歌唱等服務或營業項目者，須另依相關指引辦理。

有關復業後的防疫管理，未完整接種２劑疫苗滿14天之從業人員，須每週1次抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗；完整接種2劑，且疫苗滿14天從業人員，則無須每週1次抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗。

同時也要求顧客進場應提供至少接種1劑疫苗，以及滿14天之證明。

陳時中重申，指揮中心將持續觀察疫情態勢，適度放寬管制措施，強化邊境監測及防疫作為。籲請民眾應落實個人防護措施，主動積極配合各項防疫措施，以兼顧防疫與生活品質。