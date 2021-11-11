氣候變遷達成共識 美中罕見發佈聯合宣言

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）2015年簽署的〈巴黎協議〉定下了要將全球升溫控制在工業革命後的攝氏1.5度內，但是如果沒有排碳大國的共同配合，達成這個目標將會無比困難，在2021年聯合國氣候變化大會(COP26)即將落幕之際，美中出乎意料地發表了聯合宣言，表示將在數個領域合作，共同為遏止全球升溫努力。

由於美中近期持續在外交事務上針鋒相對，外界擔心本次的COP26可能會因為美中對抗而僅能就有限議題達成共識。然而，雙方卻在昨(10)日發表共同宣言，表示兩國已就甲烷排放量、清淨能源轉型以及去碳化等議題上達成共識，未來將攜手合作。

在此之前，美國總統拜登(Joe Biden)曾公開批評中國國家主席習近平沒有親自出席會議，是現在想將中國塑造成全球領導人的國家戰略下，錯誤的一步，而事實上，中國在與美國發表聯合宣言前，也確實拒絕簽署另一份由將近100國同意的甲烷協議，僅表示會另外規劃「國家計畫」來處理甲烷。

與會的中國氣候變化事務特使解振華強調，至少在氣候變遷的議題上，中國與美國的共識多過歧見，美國總統氣候特使凱瑞(John Kerry)也說，美中雖有意見不合的時候，但是在氣候議題上唯有合作才能解決問題，現在的宣示僅是一小步，未來還有很長的路要走。

綠色和平組織執行長摩根(Jennifer Morgan)表示，對於美中聯合宣示樂見其成，但是說歸說，兩國必須在氣候目標上展現更強烈的動機，不然最後結局就會是，受到氣候變遷嚴重影響的國家年年呼籲這些國家重回談判桌，各國在談判桌上提出更具野心的目標，然後循環往復直到全球均溫上升真的突破攝氏1.5度。