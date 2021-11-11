【宏都拉斯變天？】宏國總統證實將訪台 慶祝建交80週年

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）拉美友邦宏都拉斯變天傳言不斷，今（11）日宏方宣布，總統葉南德茲將應邀訪。台灣外交部發言人甌江安下午證實此事，但並未進一步公布相關細節。

宏都拉斯總統府於11月10日於官網公布，總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）將應邀訪台，葉南德茲稍早也在推特上公布這項消息，稱受到台灣總統蔡英文的邀請，將啟程前來台灣。他也感謝對宏都拉斯人民的支持。

宏都拉斯將於28日舉行總統大選，其中左翼主要反對黨「自由重建黨」（Partido Libre y Refundación, LIBRE）候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro），於9月6日的政見發表會上曾明確表示，當選後將轉與中國建交。一份十月進行的全國電話民調指出卡斯楚民調有顯著優勢。

若民調領先的親中反對黨上台，台宏邦交恐一去不返。外交部9日曾回應，將審慎因應並加強與宏國朝野各界溝通，並提醒宏國「注意中國口惠實不至的承諾，以及破壞友邦與我國關係的一貫技倆。」

針對宏都拉斯總統訪台一事，甌江安今日表示，推動元首互訪有助增進我國與友邦邦誼，深化兩國關係，也一向是外交部的重要工作。本年適逢台宏兩國建交80週年，雙方均推動一系列慶祝活動；有關葉南德茲總統來台訪問一事，中華民國政府表達高度歡迎之意，她也指出，外交部會適時正式對外說明。

Partimos hacia la República de China (Taiwán), respondiendo a la invitación de la presidenta Tsai Ing-wen.

Quiero agradecer personalmente todo el apoyo brindado al pueblo hondureño. pic.twitter.com/bLDh2ZNABl — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) November 11, 2021

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