〈時評〉朱立倫爭面子　領導威信出現隱憂

國民黨主席朱立倫（圖）10日在中央黨部出席公投「青年民主戰隊」成軍記者會，呼籲身兼民進黨主席的總統蔡英文針對公投議題公開辯論。中央社 國民黨主席朱立倫（圖）10日在中央黨部出席公投「青年民主戰隊」成軍記者會，呼籲身兼民進黨主席的總統蔡英文針對公投議題公開辯論。中央社

公投意見發表會即將登場，國民黨主席朱立倫自己卻臨時抽身， 決定改換其他人上場，這看似一個單純的舉措， 卻很可能如蝴蝶效應般，在未來逐漸挫傷他的領導威信， 成為朱立倫帶領國民黨、甚至是挑戰總統大位的致命傷。

朱立倫具有會計背景，加上思慮慎密， 在國民黨內被視為一位政治精算師。只是，因為凡事都過於精算， 也讓朱立倫一直無法成為藍營共主。例如，2016年總統大選的換 柱風波，以及2020年國民黨大敗選時，他沒有出來選黨主席， 而是等國民黨從谷底反彈後，才又站出來角逐黨魁。

這一切，國民黨和社會各界都看在眼裡， 原本期待已經沉潛多時的朱立倫在重新主掌國民黨後， 能有一番新氣度、新格局、新作為， 可惜在台中第二選區陳柏帷的罷免案過關後， 面對公投案卻又故態復萌。

年底的四大公投案，國民黨主導萊豬和公投綁大選這兩項議題， 為此，上一任黨主席江啟臣任內， 對於公投意見發表會擺出了具有戰力的名單， 像是戰鬥藍發起人趙少康、副主席連勝文， 以及在網路社群上具有號召力的羅智強、名嘴民代謝龍介等人， 更包括了江啟臣和朱立倫。

然而，當中選會公布四大公投意見發表會名單後， 因為民進黨方面找來律師洪偉勝、發言人周江杰等人上場， 朱立倫認為不應該「上駟對下駟」，決定換人，他自己也不上場了。

其實，每一場公投說明會都是一個對外溝通機會， 朱立倫認為身分不對等，不願上場，其實是白白浪費一個舞台， 因為不論誰站在公投說明會講台上，都具有代表性，也是一時之選， 朱立倫若是能把「下駟」對手辯到啞口無言，不是能贏得更多掌聲？ 可悲的是，朱立倫只把自己奉為「上駟」，所以不參加， 卻使得其他願意替國民黨出席說明會的，一個個淪為朱立倫眼中的「 下駟」？這對其他人情何以堪？

其次，朱立倫要求與蔡總統公開辯論，可以想見， 他認為在公投意見發表會上，自己應該就是對上蔡總統， 這背後思考邏輯更是把個人放在想要角逐總統大位的位階上， 雖然朱立倫口頭上一直不願承認，但言行舉止已充分顯現野心。

這一小步棋，看似無關大局，不過，棋盤和戰場上， 往往就是一步錯，結果落得滿盤皆輸，朱立倫的這一手棋， 爭得面子，實際卻失去更多。