Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 狗吠火車文（時評）

〈時評〉朱立倫爭面子　領導威信出現隱憂

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2021/11/11 20:06
國民黨主席朱立倫（圖）10日在中央黨部出席公投「青年民主戰隊」成軍記者會，呼籲身兼民進黨主席的總統蔡英文針對公投議題公開辯論。中央社

國民黨主席朱立倫（圖）10日在中央黨部出席公投「青年民主戰隊」成軍記者會，呼籲身兼民進黨主席的總統蔡英文針對公投議題公開辯論。中央社

公投意見發表會即將登場，國民黨主席朱立倫自己卻臨時抽身，決定改換其他人上場，這看似一個單純的舉措，卻很可能如蝴蝶效應般，在未來逐漸挫傷他的領導威信，成為朱立倫帶領國民黨、甚至是挑戰總統大位的致命傷。

朱立倫具有會計背景，加上思慮慎密，在國民黨內被視為一位政治精算師。只是，因為凡事都過於精算，也讓朱立倫一直無法成為藍營共主。例如，2016年總統大選的換柱風波，以及2020年國民黨大敗選時，他沒有出來選黨主席，而是等國民黨從谷底反彈後，才又站出來角逐黨魁。

這一切，國民黨和社會各界都看在眼裡，原本期待已經沉潛多時的朱立倫在重新主掌國民黨後，能有一番新氣度、新格局、新作為，可惜在台中第二選區陳柏帷的罷免案過關後，面對公投案卻又故態復萌。

年底的四大公投案，國民黨主導萊豬和公投綁大選這兩項議題，為此，上一任黨主席江啟臣任內，對於公投意見發表會擺出了具有戰力的名單，像是戰鬥藍發起人趙少康、副主席連勝文，以及在網路社群上具有號召力的羅智強、名嘴民代謝龍介等人，更包括了江啟臣和朱立倫。

然而，當中選會公布四大公投意見發表會名單後，因為民進黨方面找來律師洪偉勝、發言人周江杰等人上場，朱立倫認為不應該「上駟對下駟」，決定換人，他自己也不上場了。

其實，每一場公投說明會都是一個對外溝通機會，朱立倫認為身分不對等，不願上場，其實是白白浪費一個舞台，因為不論誰站在公投說明會講台上，都具有代表性，也是一時之選，朱立倫若是能把「下駟」對手辯到啞口無言，不是能贏得更多掌聲？可悲的是，朱立倫只把自己奉為「上駟」，所以不參加，卻使得其他願意替國民黨出席說明會的，一個個淪為朱立倫眼中的「下駟」？這對其他人情何以堪？

其次，朱立倫要求與蔡總統公開辯論，可以想見，他認為在公投意見發表會上，自己應該就是對上蔡總統，這背後思考邏輯更是把個人放在想要角逐總統大位的位階上，雖然朱立倫口頭上一直不願承認，但言行舉止已充分顯現野心。

這一小步棋，看似無關大局，不過，棋盤和戰場上，往往就是一步錯，結果落得滿盤皆輸，朱立倫的這一手棋，爭得面子，實際卻失去更多。
朱立倫
上駟
下駟
國民黨
民進黨
公投
政治精算師

相關新聞

【2022台灣縣市長選舉前哨戰?!】顏寬恒接受KMT徵召參加台中2選區立委補選　父顏清標澄清欠債疑雲
【2022台灣縣市長選舉前哨戰?!】顏寬恒接受KMT徵召參加台中2選區立委補選　父顏清標澄清欠債疑雲
2021/11/10 15:15
【更新】國民黨主席朱立倫晚間宣布：顏寬恒投入台中第2選區立委補選
【更新】國民黨主席朱立倫晚間宣布：顏寬恒投入台中第2選區立委補選
2021/11/09 18:27
〈時評〉個人英雄主義症候群
〈時評〉個人英雄主義症候群
2021/11/06 09:00
民進黨台灣縣市長候選人提名條例「反民主」！游盈隆：重演2019年野蠻戲碼
民進黨台灣縣市長候選人提名條例「反民主」！游盈隆：重演2019年野蠻戲碼
2021/11/04 17:47
〈時評〉主導縣市長提名　後蔡英文時期的大賭注
〈時評〉主導縣市長提名　後蔡英文時期的大賭注
2021/11/04 13:52

更新時間 : 2021-11-11 20:56 GMT+08:00

最受歡迎

不開放混打！台灣第14期疫苗供3種疫苗　苦等第1劑AZ和莫德納者快來預約
不開放混打！台灣第14期疫苗供3種疫苗　苦等第1劑AZ和莫德納者快來預約
【台灣第14輪注射11-12日預約】台北市政府: 23家醫院可預約疫苗接種•15站點隨到隨打
【台灣第14輪注射11-12日預約】台北市政府: 23家醫院可預約疫苗接種•15站點隨到隨打
打疫苗不用去平台預約！台大醫院開放第1、2劑AZ和BNT門診掛號　不分族群皆可預約
打疫苗不用去平台預約！台大醫院開放第1、2劑AZ和BNT門診掛號　不分族群皆可預約
日本疫情奇蹟似緩解 睽違15個月首見單日死亡「+0」！
日本疫情奇蹟似緩解 睽違15個月首見單日死亡「+0」！
【歐洲疫情升溫】德、法確診數反彈創新高！專家揭5大原因
【歐洲疫情升溫】德、法確診數反彈創新高！專家揭5大原因
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
熱血！黃明志靠《玻璃心》NFT一夜入賬2700百萬　承諾永不兌現對抗世界體制
熱血！黃明志靠《玻璃心》NFT一夜入賬2700百萬　承諾永不兌現對抗世界體制
【楊憲宏專欄】堆積民怨？爭取民心？抉擇就在當下
【楊憲宏專欄】堆積民怨？爭取民心？抉擇就在當下
王必勝外遇風波•妻子尤香玉醫師首發聲：我現在沒有原諒他　台灣防疫指揮官陳時中：讓家庭回歸常軌　
王必勝外遇風波•妻子尤香玉醫師首發聲：我現在沒有原諒他　台灣防疫指揮官陳時中：讓家庭回歸常軌　
台灣第13期加開AZ疫苗！18歲至49歲民眾今下午4時起預約
台灣第13期加開AZ疫苗！18歲至49歲民眾今下午4時起預約