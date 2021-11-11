〈時評〉朱立倫爭面子　領導威信出現隱憂

公投意見發表會即將登場，國民黨主席朱立倫自己卻臨時抽身，決定改換其他人上場，這看似一個單純的舉措，卻很可能如蝴蝶效應般，在未來逐漸挫傷他的領導威信，成為朱立倫帶領國民黨、甚至是挑戰總統大位的致命傷。
朱立倫具有會計背景，加上思慮慎密，在國民黨內被視為一位政治精算師。只是，因為凡事都過於精算，也讓朱立倫一直無法成為藍營共主。例如，2016年總統大選的換柱風波，以及2020年國民黨大敗選時，他沒有出來選黨主席，而是等國民黨從谷底反彈後，才又站出來角逐黨魁。
這一切，國民黨和社會各界都看在眼裡，原本期待已經沉潛多時的朱立倫在重新主掌國民黨後，能有一番新氣度、新格局、新作為，可惜在台中第二選區陳柏帷的罷免案過關後，面對公投案卻又故態復萌。
年底的四大公投案，國民黨主導萊豬和公投綁大選這兩項議題，為此，上一任黨主席江啟臣任內，對於公投意見發表會擺出了具有戰力的名單，像是戰鬥藍發起人趙少康、副主席連勝文，以及在網路社群上具有號召力的羅智強、名嘴民代謝龍介等人，更包括了江啟臣和朱立倫。
然而，當中選會公布四大公投意見發表會名單後，因為民進黨方面找來律師洪偉勝、發言人周江杰等人上場，朱立倫認為不應該「上駟對下駟」，決定換人，他自己也不上場了。
其實，每一場公投說明會都是一個對外溝通機會，朱立倫認為身分不對等，不願上場，其實是白白浪費一個舞台，因為不論誰站在公投說明會講台上，都具有代表性，也是一時之選，朱立倫若是能把「下駟」對手辯到啞口無言，不是能贏得更多掌聲？可悲的是，朱立倫只把自己奉為「上駟」，所以不參加，卻使得其他願意替國民黨出席說明會的，一個個淪為朱立倫眼中的「下駟」？這對其他人情何以堪？
其次，朱立倫要求與蔡總統公開辯論，可以想見，他認為在公投意見發表會上，自己應該就是對上蔡總統，這背後思考邏輯更是把個人放在想要角逐總統大位的位階上，雖然朱立倫口頭上一直不願承認，但言行舉止已充分顯現野心。
這一小步棋，看似無關大局，不過，棋盤和戰場上，往往就是一步錯，結果落得滿盤皆輸，朱立倫的這一手棋，爭得面子，實際卻失去更多。