菲律賓籍移工台灣重症失能 回鄉路迢慈濟伸援手

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 台北採訪報導）來台工作菲律賓籍男子艾雷諾，今年3月染疾致失能，遠在菲律賓的妻子，千里迢迢來台攜夫返鄉，然面對龐大家庭與醫療開銷，台灣慈濟聞訊表示願伸援手，從台灣暖心雇主接手，待夫妻返國後再由慈濟菲律賓分會提供人道援助。

來自菲律賓納卯（Davao）市的36歲男子艾雷諾（Ireneo Jr. Estoy Muana），2018年透過「台灣企業海外直聘」（Special Hiring Program for Taiwan, SHPT）管道來台工作，並於今（2021）年6月勞動契約期滿。原想返鄉與妻兒團聚，卻突然生病倒下，因結核性腦膜炎引發腦部積水，家屬多次接獲病危通知，連醫生都快放棄希望。然而他憑著強烈的求生意志，硬是一次次從鬼門關前挺了過來。

儘管目前已脫離險境，艾雷諾迄今仍昏迷不醒，妻子艾莉爾（Arile Yu Pasulohan Muana）在家鄉相當焦急，卻因疫情之故，無法第一時間來台。

今年33歲的艾莉爾，在丈夫任職的公司擔任銷售員，進而相識結婚。她回憶為人幽默貼心的艾雷諾，是上帝應許她的禮物，一家四口和樂融融，在當地人人稱羨。「後來，艾雷諾不願見我蠟燭兩頭燒，便希望我專心顧好孩子，他出國工作為孩子們的將來打拼，他愛我們勝過於愛自己。」

2019年9月，艾雷諾曾回國探視家人，一別兩年，孩子們卻盼不到父親健康返家。今年15歲的女兒普林西絲（Princess Joy P. Muana） 正就讀10年級，12歲的兒子切斯特（Chester Xian P. Muana）剛升7年級，備加思念艾雷諾的兩人，皆無法接受親愛的父親竟一病不起。

「切斯特總說，父親會安然無恙，回家後就會像以前一樣陪他玩耍，」一雙兒女的心碎，讓生性堅強的艾莉爾，心如刀割。

夫妻情篤，也不願骨肉繼續分離，艾莉爾決意要帶丈夫回家照料。在「馬尼拉經濟文化辦事處勞工中心台北分處」、「台灣外交部」等機關的協調以及雇主的幫助下，艾莉爾終於在10月來台，殷切企盼帶艾雷諾啟程返鄉，與孩子共度聖誕節。

然而，艾雷諾的返鄉之路道阻且長。如今他形同植物人，須灌食、抽痰等貼身照料，其雙親早逝，手足又在遠方無法即時援助，未來照料重擔，將悉數落在艾莉爾身上。

艾莉爾表示，丈夫陡然倒下，讓家中頓失經濟支柱，且他來台工作後，並未續保當地的「社會福利系統」（Republic of the Philippines Social Security System, SSS），所以此次重病無法獲得救助。她當前販製手工蛋糕，僅能勉強維持溫飽，孩子們更面臨輟學的困境。

「將來艾雷諾回家後，我無力送他去醫院，但我會竭盡所能地在家中照顧他，只是我很難抽身工作養家，供孩子上學。」面對未來，艾莉爾相當茫然而無助。

艾雷諾的台灣雇主在他病發後，積極協助就醫並辦理居留展延，僱用看護24小時悉心照料。期間也替艾莉爾來台簽證多方奔走，且安排她隔離結束後，到護理之家學習照護技能，更添購氧氣機、抽痰機、氣墊床墊等護理設備，方便艾莉爾日後照料。

僅管公司已為艾雷諾申請「勞工保險失能年金給付」，但請款不易且須每年查核，還要檢附主管機關驗證的生存證明等中譯版文件。菲律賓驗證手續繁瑣、曠日費時，眼下恐無法救急，更別提日後處境堪憂，還須當地資源長期支持守護。台灣宗教慈善團體慈濟也聽聞此事，表示將在艾雷諾返鄉後由當地分會予以協助。

艾莉爾遭逢巨變，卻依然樂觀堅強，「每次我問艾雷諾，是否還記得我，他總是盡力看著我，彷彿要說話，並試著移動手，讓我知道他在努力著，我知道他可以。」她相信上帝會支持他們一家度過最艱鉅的時刻，也堅信丈夫終將痊癒。

菲律賓籍男子艾雷諾（Ireneo Jr. Estoy Muana）因病失能，如今在雇主及慈濟的協助下，將返家與兒女團聚。（圖／Arile Yu Pasulohan Muana 提供）