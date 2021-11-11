白俄羅斯報復歐盟！將中東難民當「人球」強迫冒死進入波蘭

敘利亞難民Youssef Atallah目前人在波蘭的移民中心，描述自己穿越白俄羅斯與波蘭邊境時遭到白俄羅斯邊防軍毆打的狀況。（圖/路透社... 敘利亞難民Youssef Atallah目前人在波蘭的移民中心，描述自己穿越白俄羅斯與波蘭邊境時遭到白俄羅斯邊防軍毆打的狀況。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）白俄羅斯日前因人權問題遭歐盟制裁，如今竟將中東難民引首都明斯克，再讓他們徒步穿越邊境森林進入波蘭，引發非法越境等安全問題，難民也因此受到生命威脅，卻仍持續被當作政治工具般對待。

根據外媒，來自敘利亞、阿富汗等地的中東難民為逃離戰亂，一心期盼能進入德國等歐盟國家尋求庇護，日前因人權問題遭歐盟制裁，一心想要報復的白俄羅斯竟刻意將難民引渡進入首都明斯克(Minsk)，並要他們徒步進入屬於歐盟的鄰國波蘭，難民不但擔心會因沒有食物或水而死在寒冷的波蘭邊境森林裡，更時常遭警衛毆打，卻無路可退，成為名符其實的人球。

法廣指出，波蘭目前已宣布邊境地區進入緊急狀態，並將斥資逾3億歐元在邊境建立圍牆，以阻擋難民進入。此外，波蘭還通過立法，允許邊境警衛隊將非法越境者帶離波蘭領土，更允許波蘭外國人管理辦公室（UdSC）可以無視非法越境後被捕的外國人申請國際保護。

隨著冬天來臨，許多被迫卡在兩國邊境的難民面臨生命威脅，事件爆發至今已有多人死亡，根據路透社，一名敘利亞難民Youssef Atallah描述，他當時被困在白俄羅斯和波蘭之間，根本無法回頭，唯一的選擇是等待白俄羅斯將他們再次送入邊境，而他的鼻子也被白俄羅斯警衛襲擊後弄斷無法通過呼吸。

根據路透社，難民表示，白俄羅斯警衛曾向他說過，國家命令強迫他們幫助難民越過邊境。另一名難民Thaer Rezk指出，白俄羅斯警衛有時會自己在邊境圍欄上挖洞，並要移民進入波蘭或鄰國立陶宛，從而進入歐盟。

然而儘管經歷了磨難，但這些來自中東地區的難民仍對於進入歐盟的未來持樂觀，因為他們相信自己的孩子能夠受到夠好的教育，自己的職涯發展也會較順利。

歐盟指責白俄羅斯從飽受戰爭蹂躪的貧困中東國家中引渡移民，並將他們作為「棋子」送入波蘭，試圖在歐盟國家中製造暴力混亂，就是為了報復過去被歐盟以侵犯人權為由而受到的制裁。