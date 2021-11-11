白俄羅斯報復歐盟！將中東難民當「人球」強迫冒死進入波蘭

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）白俄羅斯日前因人權問題遭歐盟制裁，如今竟將中東難民引首都明斯克，再讓他們徒步穿越邊境森林進入波蘭，引發非法越境等安全問題，難民也因此受到生命威脅，卻仍持續被當作政治工具般對待。
根據外媒，來自敘利亞、阿富汗等地的中東難民為逃離戰亂，一心期盼能進入德國等歐盟國家尋求庇護，日前因人權問題遭歐盟制裁，一心想要報復的白俄羅斯竟刻意將難民引渡進入首都明斯克(Minsk)，並要他們徒步進入屬於歐盟的鄰國波蘭，難民不但擔心會因沒有食物或水而死在寒冷的波蘭邊境森林裡，更時常遭警衛毆打，卻無路可退，成為名符其實的人球。
法廣指出，波蘭目前已宣布邊境地區進入緊急狀態，並將斥資逾3億歐元在邊境建立圍牆，以阻擋難民進入。此外，波蘭還通過立法，允許邊境警衛隊將非法越境者帶離波蘭領土，更允許波蘭外國人管理辦公室（UdSC）可以無視非法越境後被捕的外國人申請國際保護。
隨著冬天來臨，許多被迫卡在兩國邊境的難民面臨生命威脅，事件爆發至今已有多人死亡，根據路透社，一名敘利亞難民Youssef Atallah描述，他當時被困在白俄羅斯和波蘭之間，根本無法回頭，唯一的選擇是等待白俄羅斯將他們再次送入邊境，而他的鼻子也被白俄羅斯警衛襲擊後弄斷無法通過呼吸。
根據路透社，難民表示，白俄羅斯警衛曾向他說過，國家命令強迫他們幫助難民越過邊境。另一名難民Thaer Rezk指出，白俄羅斯警衛有時會自己在邊境圍欄上挖洞，並要移民進入波蘭或鄰國立陶宛，從而進入歐盟。
然而儘管經歷了磨難，但這些來自中東地區的難民仍對於進入歐盟的未來持樂觀，因為他們相信自己的孩子能夠受到夠好的教育，自己的職涯發展也會較順利。
歐盟指責白俄羅斯從飽受戰爭蹂躪的貧困中東國家中引渡移民，並將他們作為「棋子」送入波蘭，試圖在歐盟國家中製造暴力混亂，就是為了報復過去被歐盟以侵犯人權為由而受到的制裁。