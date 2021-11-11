超美！臺虎精釀最新「愛無標籤」酒標設計　挺LGBTQIA+作自己折射出燦爛光譜

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)臺虎精釀推出新款「愛無標籤 LOVE HAS NO LABEL」酒標設計，以特殊雷射印刷打造折射彩虹光澤，傳達LGBTQIA+族群無法被單一價值觀所定義的多元可能性。

自2017年開始，臺虎精釀即以「好酒不需要酒標，愛更不該被貼上標籤」的概念，每年推出一款「愛無標籤 LOVE HAS NO LABEL」的主題啤酒，響應尊重、友善、包容的性平議題。

臺虎精釀延續對LGBTQIA+的支持，在11月推出嶄新酒標設計的「愛無標籤 2021」。維持愛無標籤系列經典的「圖片無法顯示」圖樣，今年的「愛無標籤 2021」選用特殊雷射印刷材質，取代前四款象徵愛情無框架的純白底色，透過不同視線與環境光，折射出千百種彩虹般的閃耀光澤，重現象徵驕傲的彩虹旗意象，傳達LGBTQIA+族群無法被單一價值觀所定義的多元可能性。

臺虎精釀10日於臉書上表示，如果每個人都是一道光，期盼這塊土地上的所有人，都能像這幅美美的酒標一樣，折射出自己獨一無二的絢爛光譜。

酒款設定，「愛無標籤 2021」也有別前四年以水果類風味為主軸的調性，今年回歸到常民最熟悉的拉格酒款，以爽口的酒體柔順了8%的高濃度酒感，中段則蘊藏草本的清新氣息，最後以乾爽的麥芽尾韻輕巧收尾。

不少網友看到設計後直呼「也太美了吧！」、「有理由上台北補貨了！」。「愛無標籤 2021」將自11月12日起，於City'super、微風超市、誠品、臺虎精釀旗下啜飲室等陸續上市，詳情請洽臺虎精釀粉絲專頁。



(圖/臺虎精釀)