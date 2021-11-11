中台灣張姓富二代為擦撞毆打男大生致昏迷　涉案3人遭檢聲押　台中市六分局長記過

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台中市宋姓男大生7日凌晨開車擦撞一輛瑪莎拉蒂轎車，遭瑪莎拉蒂車上的張、李、陳姓男子3人毆打致昏迷、顱內出血，網友起底張男原來是彰化縣溪湖食品廠小開富二代，且過去當兵時，就曾持鐵板凳痛打同袍，引發社會關注後，張男的父親今（11）日4度鞠躬向家屬「對不起」說，兒子做錯事就受司法審判，他會慰問及賠償。

7日凌晨12時多，18歲宋姓男大學生開車於西屯區台灣大道、河南路口變換車道時，不慎擦撞瑪莎拉蒂，遭瑪莎拉蒂車內的張男（23歲）、李男（25歲）、陳男（19歲）3人毆打，李男還號召多人到場助陣。

綜合媒體報導，警方獲報到場後，將宋男送醫救治，3人帶回派出所釐清案情，因警方到場時現場已無打架情事，宋男雖有意識，但礙於歹徒仍在現場，不敢聲張，警方初步以傷害罪偵辦。但經媒體報導後，引發社會關注，承辦全案的第六警分局，趕在昨（10）日將全案依殺人未遂、妨害秩序罪，函送台中地檢署偵辦。

經檢察官漏夜複訊後，今日凌晨認定涉殺人未遂等罪嫌重大，向法院聲請羈押，預計今日上午由台中地院審理。

而台中市政府警察局第六分局偵查隊長陳聖偉及市政所長李國彰調職、分局長蔡元戎記過一次。

據查，打人的張男已非首次犯案，2015年12月3日就讀高中二年級時就曾無照騎車外出，被警方酒駕攔檢後不配合停車檢查，遭開罰9萬元，張家人還不服挨罰，提出行政訴訟；2019年當兵時，只因與同袍起口角，便持鐵板凳，攻擊同袍頭部，甚至出言恐嚇，最終遭判拘役65天，得易科罰金。另兩位涉案李、陳男也都有毀損、妨害秩序前科。

此外，案發的瑪莎拉蒂轎車登記在張男的母親名下，其父親在彰化縣經營的堅果、果乾食品廠也遭網友起底，不少網友到食品廠官方臉書、Google商家資訊頁面留言撻伐，並發起拒買行動。