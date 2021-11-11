聲響藝術節法國共製實驗版首演　90位創作者18組創作5大單元登場

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)2021 C-LAB 聲響藝術節將帶來為期兩周的活動，五大單元「當代精選」、「電影音樂會」、「校際合作」、「舞蹈之聲」、「展演裝置」將於11月12日開幕，展出超過90位創作者的18組作品。

第二屆C-LAB 聲響藝術節與法國「聲響與音樂研究統合中心」（簡稱IRCAM）歷經兩年線上的緊密合作，推出首件國際共製作品《失眠寫生簿》實驗版，豪華朗機工團隊與義大利作曲家安德里亞．塞拉（Andrea Cera）以音樂及光球機械裝置共創，由法國IRCAM規劃設計空間聲場，明年將移師法國巴黎正式演出。

12日開幕式將由3D影像鋼琴演出揭幕，鋼琴家盧佳慧演奏自己作曲的《蝴蝶蘭》，結合畫家江賢二的畫作轉化的立體動畫，獲得洛杉磯電影獎聲音設計榮譽獎等國際各大獎肯定；王福瑞《悸動響2.0》簡短版也將於開幕式中壓軸登場。

「電影音樂會」單元中，邀約IRCAM與法國龐畢度中心共製的《瘋狂的一頁》電影音樂會首度來台映演，同時還有與國家電影及視聽文化中心聯手打造的「華語默片電影作曲計畫」，甄選出劉蕙雯、林煒傑，以及邀請王思雅為影片創作新曲，透過當代音樂、聲響與影像的再創作，賦予經典華語默片電影新的生命與光彩。

「舞蹈之聲」單元節目包含，蘇文琪 X 一當代舞團」結合立體實驗聲場、舞蹈、VR影像的《黑洞博物館 + 身體瀏覽器》、許程崴製作舞團結合當代電音、現場器樂及舞蹈演出的作品《桑步2021》，C-LAB與臺中國家歌劇院共製的兩件作品街舞舞者洪翊博搭配作曲家謝賢德的《異相共存》、田子平和郭立威的作品《光之所向》，運用環形雷射光束和機械美學的動態穿透舞者身體，探索機械與肉身共舞共存的關係。

2021 C-LAB 聲響藝術節

日期｜2021.11.12（五）— 2021.11.28（日）

地點｜臺灣當代文化實驗場（臺北市大安區建國南路一段177號）

開幕演出節目

《蝴蝶蘭》3D影像鋼琴演出／盧佳慧

當代打擊樂《混沌．誕生》／那娜擊樂二重奏

《悸動響2.0》影音作品（精簡版）／王福瑞

報名連結：https://forms.gle/ Rh2v5RLoHB7SqcDn8