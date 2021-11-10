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批氣候峰會只顧對抗暖化 專家：「水」災難迫在眉睫有人在聽嗎？

牠們死了，我們也活不成

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/10 20:26
非洲肯亞一頭餓死的長頸鹿（圖／美聯社）

非洲肯亞一頭餓死的長頸鹿（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）正進入尾聲，姑且不論各國夸夸而談的承諾能否兌現，國際非營利組織「水救援」（WaterAid）痛心疾首指出，作為氣候變遷核心的水資源問題，竟在峰會遭到漠視。

衛報報導，一份2016年的報告指出，全球三分之二人口面臨缺水問題，足足涵蓋了40億人。WaterAid去年的分析則顯示，各國對氣候議題的注資比例上，水問題僅分得不到3%。

WaterAid執行長溫賴特（Tim Wainwright）表示，氣候變遷與水息息相關，水過多或過少都釀成災情，但「水」卻未在峰會獲得應有的關注。他指出，洪災益發劇烈頻繁，汙染了水源、摧毀了農作屋舍，頻仍旱情則使人類賴以生存的泉水一一乾涸。海水上升使將鹽分帶到了水源地，乾旱亦使許多人必須日日徒步千里尋找水源。

溫賴特也為貧苦族群抱屈，認為在世界上的許多角落，窮人並非釀成氣候災難的主要推手，卻往往成了最大受害者。各國領袖的討論重點置於減緩氣候危機，但卻未能著手處理近在眼前的苦難。

一個由政府、企業與非政府組織組成的聯盟，已允諾會貢獻一己之力，金援一項水計畫，將以6億美元的資金，在2030年之前為非洲與亞洲5千萬人口提供乾淨水源。

然而，對於水資源嚴重短缺的國家而言，這類行動能否來得及為其人民甚至牲口提供活路，實有疑慮。根據美聯社，非洲雖只佔全球碳排4%，在暖化衝擊下，這塊陸地卻首當其衝，舉肯亞為例，47個分區中，已有10個宣布進入國家級災難狀態。缺水缺糧，渴死餓死的豈止是人。

「牠們死了，我們也活不成。」一名已失去40頭羊的牧人，一語道盡無奈。

延伸閱讀：
COP26氣候峰會首個重大協議 百位領袖諾終結「毀林」行徑

批氣候峰會只顧對抗暖化 專家：「水」災難迫在眉睫有人在聽嗎？
非洲肯亞牧人眼睜睜看著40頭羊餓死（圖／美聯社）

批氣候峰會只顧對抗暖化 專家：「水」災難迫在眉睫有人在聽嗎？
非洲肯亞牧人餵駱駝喝水（圖／美聯社）
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更新時間 : 2021-11-10 21:58 GMT+08:00

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