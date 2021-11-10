美國國會議員團低調造訪國防部 　我方三緘其口

美國國會議員9日晚間搭乘軍機抵台訪問，10日下午訪問國防部，一行人停留約1小時，隨後搭車離開。 美國國會議員9日晚間搭乘軍機抵台訪問，10日下午訪問國防部，一行人停留約1小時，隨後搭車離開。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國國會議員團昨（9）日搭乘軍機抵台，行程低調仍引發北京勃然大怒。外傳訪團今日接連晉見總統蔡英文並造訪國防部，對此我方高層三緘其口，不願多談。

根據聯合報，訪團是由「台灣威懾法（Taiwan Deterrence Act）」草案發起人之一的共和黨參議員柯寧（John Cornyn）所率領，成員包括參眾兩院議員，專車於下午抵達國防部，參謀本部就共軍威懾台海局勢予以簡報。

中央社指出，針對參訪團行程，國防部與總統府皆不願置評，外交部僅表示已提供所需的行政協助，會於適當時機對外說明。美國在臺協會（AIT）發言人鄧艾德（Ed Dunn）也未有任何說法，僅稱可向柯寧辦公室詢問相關資訊。

美國國防部9日表示，美國議員訪台符合台灣關係法，此類搭軍機訪台的作法並不罕見。這也是今年美國國會代表第二度訪台，上一回是今年6月6日，參議員達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan）與昆斯（Christopher Andrew Coons）搭C-17運輸機抵松山機場，宣布贈台疫苗。

此外，今年4月14日，美國總統拜登（Joe Biden）的老友、參議員陶德（Chris Dodd）亦偕同副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）與史坦柏格（James Steinberg）來台，展現拜登政府對台灣之支持。



美國國會議員團10日下午訪問國防部，停留約1小時後搭車離開。（圖／中央社）