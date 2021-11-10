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南韓老人突破性感染個案增、重症率升 政府急呼籲接種追加劑

南韓目前的疫苗覆蓋率相對偏高，近90%成年人已完整接種兩劑疫苗，且整體疫苗突破性感染率仍低，不過因爲疫苗保護力會隨時間減弱，加上老人免疫力較差，導致突破性感染案例增加。

By 國際組, 台灣英文新聞
2021/11/10 18:34
韓國新冠肺炎重症病例飆新高，當局疾呼接種追加劑。（圖/路透社）

韓國新冠肺炎重症病例飆新高，當局疾呼接種追加劑。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）南韓完整接種兩劑疫苗成年人比例高達90%，不過老人間突破性感染個案增加，疫苗保護力也隨時間推移而降低，當局呼籲民眾趕緊接種追加劑。

根據路透社，官方數據顯示，10月中旬新冠肺炎重症病例約為300例，本週三直接躍升至460例，且在目前的重症患者中，超過82%者年齡落在60歲（含）以上。

不過南韓目前的疫苗覆蓋率相對偏高，近90%成年人已完整接種兩劑疫苗，總人口而言約為77%。根據媒體，南韓本月1日開始實施「與病毒共存」策略，分階段恢復日常生活，餐廳、咖啡廳不再有營業時間限制，首都圈私人聚會人數放寬上限至10人，非首都圈為12人。

整體而言，南韓的疫苗突破性感染率仍低，每10萬名接種疫苗者僅有85.5人染疫，但近幾週呈穩定上升趨勢，以年長者為主。路透社指出，統計過去八週南韓出現突破性感染的重症和病危患者總數中，逾9成者年齡為60歲（含）以上。

根據路透社，南韓老人感染問題逐漸嚴重的主要原因是疫苗保護作用會隨時間逐漸減弱，還有該群體免疫系統較弱，使他們更容易突破性感染，因此政府呼籲老人盡快接種追加劑以強化保護力。

南韓上個月開始施打追加劑，目前已有64萬232人接種，主要打的是輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）和莫德納（Moderna）疫苗。
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追加劑

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