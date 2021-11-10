「拜習會」視訊前晚宴各捎賀信 習近平：期待與美恢復關係 共同管控分歧

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）路透社指出美國總統拜登和中國領導人習近平最快將於下週進行視訊會談，在此之前美中關係全國委員會於9日在紐約舉行晚宴，並宣讀習近平捎來的賀信，內容強調期待中美恢復關係，並共同管控分歧。

根據中華人民共和過駐美大使館，美中關係全國委員會9日於紐約舉行2021年度晚宴，習近平與拜登都分別捎來賀信，並由中國駐美國大使秦剛，以及美中關係全國委員會董事會主席雅各盧（Jacob Joseph Lew）宣讀。

在習近平的賀信中，強調中方對發展中美關係的積極態度和原則。習近平指出，有人說中美關係不能回到像過去那樣，因此可以不必珍惜或是破壞，不過他對此並不認同，習近平期盼按照中美元首通話的精神，加強對話、管控分歧、聚焦合作，共同為推動中美關係重回正軌而不懈努力。

根據中央社，習近平還在信中指出，當前中美關係正處於重要歷史關口，兩國合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確選擇。

至於拜登則在信中強調美中關係的全球意義。他表示，我們的世界正處於歷史的轉折點，像是從應對新冠肺炎疫情，到解決氣變危機的現實威脅，美中關係在全球位置更具重要意義。拜登也感謝美中關係全國委員會50多年來協助美中推動合作，促進兩國和世界的利益。

至於下週習近平與拜登是否會進行視訊，根據中央廣播電台，目前白宮發言人和中國駐美大使館都拒絕證實這項報導。不過專家認為，雙方可能會努力達成一些協議，例如放寬對彼此記者的簽證限制，以及重新開放成都和休士頓的領事館，以改善僵局。