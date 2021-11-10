世代交替間的文化追尋 紀錄片《尋找達魯瑪克》感動首映

由行政院農委會林務局出品、台灣好食協會策劃執行、 九采數位影像製作的「尋找達魯瑪克」紀錄片今（10） 日在台北光點華山舉辦首映與座談，男主角─ 達魯瑪克部落頭目古昌弘、 導演廖士涵及策劃團隊台灣好食協會秘書長吳美貌一同現身現場分享 影片拍攝歷程。達魯瑪克的老人家表示，進到山裡，你就能找回自己。

達魯瑪克是位於臺東的魯凱族傳統部落，意為「勇士居住之地」。 部落歷經多次遷徙後於三百多年前落腳於卡帕里瓦（Kapaliw a），並在此定居數百年，然而1969年的一場大火， 造成族人傷亡慘重，許多建築及文物也付之一炬。 近年部落展開祖靈屋等傳統建築重建及手藝傳承， 同時透過傳統祭儀，積極保存族群文化，從每年的除草祭、 收穫祭及鞦韆祭，以傳統農作小米作為祭典核心，凝聚族人向心力，該片詳實記錄新任頭目古昌弘如何在世代交替間，團結部落力量、 追尋小米文化根源，以及面對傳統部落文化的傳承課題。

《尋找達魯瑪克》細膩呈現了傳統部落當代面對的文化存續挑戰。 作為原本不被賦予領導義務的幼子， 古昌弘先生在哥哥出外工作不願返家接任頭目的情況下受命，一個「 族語都說不好」的年輕頭目，如何找到自己的方式，帶領部落前進？ 部落裡的青壯年們，又如何學習與團結彼此力量， 一同扛起傳承的使命？

導演廖士涵素以關注台灣在地元素為創作主軸， 在影片中亦傳達了傳統部落「取之有度」的永續精神， 刻畫土地與原住民之間的身心靈連結， 交織出令人感動的自然人文風景。《尋找達魯瑪克》 在今年七月榮獲「紐約電影獎當月最佳紀錄片」，同時也是本屆「 柏林臺灣影展」閉幕片，將臺灣人、 臺灣文化的多元樣貌帶到國際舞台， 使外國朋友們更加認識原住民傳統知識文化。

《尋找達魯瑪克》是林務局補助台灣好食協會陪伴部落發展並加值運用民族植物（ 例如小米、旱稻等）計畫的一部分，在遵循生態永續、 部落歲時祭儀的文化慣習中，達成「里山地景」的維持和「 里山生活」的實踐，尋求在地族人管理土地、使用自然資源、 維護生物多樣性的傳統山林智識在其中創新轉化，落實環境、文化、 經濟的平衡共好。

林務局表示，臺灣自然的豐饒美麗、 原住民與自然相依存的傳統山林智識， 正回應了現今全球高度關注的氣候變遷、生物多樣性流失等議題， 期盼社會大眾看見族人年復一年的小米文化傳承，祭典、儀式、 對天地與祖靈的敬重、對土地環境的反思， 以及如實活出里山倡議中「 透過永續的自然資源管理和使用以及生物多樣性的妥善維持， 讓現今以及未來的人類都可以穩定地享受這種既關照社會、環境， 又兼顧生產的自然地景……」的努力。也盼活在這份文化中的人們， 得以持續在高山與平原之間，實踐森林、 社區與農業生態系構成的和諧生活地景。

尋找達魯瑪克--小米收穫祭。(照片由林務局提供)

尋找達魯瑪克--鞦韆祭。(照片由林務局提供)