教育部國民及學前教育署於日前公告「109年辦理技 術及職業教育獎勵案」，新北市再次獲得最高等級「優等」成績， 獲頒100萬元獎勵金，教育局於今（10） 日在市政會議進行獻獎，新北市已連續四年蟬聯直轄市的最高榮譽， 代表中央對於新北市技職教育的品質及成果給予高度肯定。

市長侯友宜宣示「適性發展」是新北市的重大教育目標之一，自10 8年度起推動4年4億元的「PRIME贏得未來·技職人才」 計畫，具體呈現專業、扎根、國際、跨域及創新技職5大面向的精進 與卓越。

新北市政府補充，在專業技職方面，推動產官學合作，首創「八年一貫珠寶金工班」， 技術型高中師生自製校園版額溫槍、紅外線顯像儀、 高科技防疫口罩套、自動測溫器、校園版血氧機、 口罩製作暨機電整合類產線基地等，發揮技職專業產學共同防疫。

在扎根技職部分，新北市有全國最多16所職業試探中心， 並全國首創醫護類職探中心；在國際技職方面，全國唯一7所公立技 術型高中全數通過國際學校ISA認證， 亦首創專屬技術型高中雙聯學制，每年提供百萬獎學金助學， 以及新北市與矽谷科技重鎮庫柏蒂諾市（Cupertino） 簽訂臺美雙城倡議，共同培育技職國際人才。

在跨域技職方面，領先全國結合AI等科技趨勢， 辦理百場新興產業職業試探課程，讓新北學子接觸最新的產業趨勢； 而在創新技職部分，從創客、創新及創業發展，於109年辦理「2 020新北創客季」，結合故宮資源，推動百場創客活動，並透過國 際青年「NTPC MAGIC」專案設計與製作論壇活動，邀請德國、美國、 澳洲等國共同進行國際共創，提升技職國際視野及專案設計能力。

另外，為鼓勵技職學生投入技藝技能競賽，率全國之先，加碼獎勵金激勵 獲獎學生及指導教師，其中學生參加國際技能競賽最高可得120萬 、教師最高可得40萬元， 以實質回饋表達對付出心力指導老師及勇於面對挑戰的選手高度肯定 。今年第51屆全國技能競賽共計舉辦64項職類競賽，新北市計有 81位優秀技職學生參加53項職類競賽，截至11月9日止，共奪 得8金、7銀、7銅、4位第4名、10位第五名、2位佳作，共計 40名學生獲獎，得獎數較過往翻倍成長。

教育局長張明文表示，新北市推動技職教育屢獲中央肯定， 以職業試探教育、職業準備教育、職業繼續教育三階段之相關政策， 讓技職教育人才培育一貫化，未來更要躍升國際舞台， 期待打造新北學子具備「務實致用」之實作力、 創新力及跨域力等核心能力， 讓新北孩子成為專業技術人才走向國際。

照片來源：新北市教育局提供

在國際技職方面，全國唯一7所公立技術型高中全數通過國際學校ISA認證，亦首創專屬技術型高中雙聯學制，每年提供百萬獎學金助學。(照片來源：新北市教育局提供)

新北市已連續四年蟬聯直轄市的最高榮譽，代表中央對於新北市技職教育的品質及成果給予高度肯定。(照片來源：新北市教育局提供)

新北連續四年蟬聯教育部最高榮譽技職優等獎 獲頒百萬獎勵金，於巿政會議獻獎。(照片來源：新北市教育局提供)