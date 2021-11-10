2021台南旅展 台南大員皇冠假日酒店餐券 鐵板燒買6送1

迎接雙11購物，適逢「2021大臺南國際旅展」將於11月12日至15日在「仁德南紡世貿展覽中心」登場。台南大員皇冠假日酒店推出多款優惠餐券，想搶便宜好康的人可要把握今年度最後一場旅展的優惠。彩豐樓推出買6張廣式片皮鴨券送6張港點券、逢年過節適合送禮的XO醬禮盒兌換券、煉瓦鐵板燒券買6張送1張、289BAR下午茶券買4張送300元商品兌換券，今年南部最後一場旅展，快快出手搶購，買得開心還能吃得盡心。線上旅展11/12-11/19同步開賣，即刻搶購趣

「雙11」光棍購物節加上一年一度的「2021大臺南國際旅展」同時登場啦！老饕們可要全力備戰，優惠餐券買起來，要讓大家買好買滿。台南大員皇冠假日酒店自開幕以來始終高朋滿座的彩豐樓，由香港籍冠軍主廚袁東海掌舵，接連獲得「十大名店」與「金鑽百家好店」、「十大名點名菜」金獎殊榮，人氣必點「廣式片皮鴨」1鴨3吃1套(2張入)優惠價3,880元(原價4,840元)，單筆購買3套(6張)，加碼送6張港點券(3張蒸籠券、3張特點券)。另有逢年過節送禮的首選XO醬禮盒也首次推出預購8折的兌換券，特選XO醬禮盒優惠價635元(原價790元)，內含1瓶XO醬與蘿蔔糕或芋頭糕1份；經典XO醬禮盒優惠價880元(原價1,100元)，內含2瓶XO醬，很適合公司行號大宗購買，隨時想送禮直接憑券提領超方便，勢必成搶購熱潮。

隨著現代人飲食越來越講究精緻慢食，「煉‧瓦」日本特色餐廳推出高CP值多功能餐券，鐵板燒套餐券1套(6張)優惠價9,480元(原價12,166元)，加碼送1張，約78折。憑1張券可兌換1,580元鐵板燒套餐1客、或1,580元日式套餐1客、或於平日(週一至週五)午餐時段11:30-14:30，1張券可兌換780元鐵板燒套餐2客。

289BAR首次推出雙人英式下午茶券1套(4張)優惠價3,552元(原價4,207元)，加碼送1張300元商品券(可兌換蛋糕或麵包)。

搶搭雙11購物節熱潮，線上旅展11/12-11/19同步開賣，年終尾牙將至公司行號或是親朋好友聚餐，搶購餐券最佳時機。