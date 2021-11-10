中華電攜手中華郵政、華碩基金會 「偏鄉傳愛e同守護」

中華電信今(10)日宣佈攜手中華郵政、 華碩文教基金會共同舉辦「偏鄉傳愛e同守護」捐贈儀式， 由中華郵政捐贈2,800台汰換電腦、 華碩文教基金會重新整修成200台再生電腦， 搭配中華電信提供的一年寬頻上網服務， 幫助均一平台教育基金會所推薦的新北市、 苗栗縣及屏東縣共42所國中小學的學子， 期讓偏鄉學子既有機會享受多元學習，也擴大循環再利用的意義， 並且落實節能減碳的永續行動。

中華電信公司長期以來致力落實5I SDGs(我愛SDGs)倡議，接軌聯合國永續發展目標外， 也實踐以核心技術、資源、能力與特色，協助解決社會問題的環境、 社會、公司治理(ESG)策略，真正追求永續發展， 這次的三方合作就是落實公司「I學習」、「I環保」的倡議。

中華電信副總經理張世忠表示，中華電信一直以來對於助學偏鄉學童 不遺餘力，與輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心所合作的「伴您好讀」 社區網路課輔服務超過十年，透過網路取代馬路，已幫助超過3, 100位偏鄉學子線上學習、完成課業，並有逾百位學子考上國、 私立大學，克服偏鄉限制、成功翻轉人生。面對疫情衝擊， 中華電信透過優質資通訊服務，協助學子停課不停學， 積極縮短數位落差、弭平城鄉差距、創造數位機會， 讓學子不僅可透過網路學習，還能上網搜尋、學習多元資訊、 與世界同步；同時再生電腦，有助節能減碳、刺激循環經濟， 估計回收2,800台電腦、製成200台再生電腦的行動， 可以減少逾70 噸的溫室氣體排放，換算一年約可減少砍伐6,500 棵樹木，有效促進環境永續。

中華郵政協理藍淑貞表示，自從新冠疫情爆發後， 數位學習已成為教育新常態，電腦是不可或缺的重要配備。 中華郵政公司全國1,299 個 營業據點，每年均會定期汰換電腦， 這次合作讓再生電腦不僅可延續物命， 協助偏鄉地區的學生停課不停學，縮短城鄉教育差距， 消除地理空間的障礙，貫徹「關懷人文、友善環境」的企業理念， 實踐資源循環再利用，環境永續的發展目標。

華碩文教基金會執行長魏杏娟表示，有感於電子廢棄物逐年生成， 華碩以關懷地球與社會的初心，欲成為綠色企業的表率。 基金會長期致力於縮短數位落差， 希望這些再生電腦可作為偏鄉學童持續學習的橋樑， 為當地挹注更豐厚的遠距教育能量。

張世忠強調，身為國內電信服務的領導業者， 中華電信始終堅持用科技協助偏鄉、弱勢族群，接軌數位時代，「 偏鄉傳愛e同守護」捐贈希望能串起企業界、教育界協助偏鄉學子、 友善環境的「善的循環」，提供學子更主動運用再生電腦、 高速網路，進行多元學習、愛惜資源、保護環境的正面力量， 一同以行動積極落實永續作為，迎向充滿希望的未來。

照片由中華電信提供