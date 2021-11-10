台北喜來登大飯店「喜耀跨年夜」11/15前預訂享早鳥住宿優惠

101煙火讓信義區飯店跨年一房難求，不想人擠人、在西區飯店跨年照樣精彩！台北喜來登即日起推出「喜耀跨年夜」跨年住宿+跨年派對專案，11月15日前預訂享史上最低的43折早鳥開搶(原價16,260元)，跨年當日入住只要6,000元起，三天兩夜專案每人每晚只要2,000元起，相較每晚動輒上萬的跨年煙火房，替消費者大省荷包照樣嗨玩整夜。專案包含雙人住宿再贈飯店一樓十二廚「跨年音樂派對」入場券(每房兩位)，在LIVE BAND熱力現場演出下享受紅白酒暢飲、大啖派對美食，在從天而降的倒數氣球瀑布下迎接新年，另有元旦早餐買一送一優惠。專案間數有限，訂完為止！

去年首度推出、門票秒殺售罄，飯店一樓挑高中庭十二廚的「跨年音樂派對」，當晚準備各式精選紅白酒與特調飲品暢飲外，餐檯更擺上豐盛美食包含：燻烤豬肋排、蒜酥牛小排、龍蝦沙拉三明治、松露炸薯條、義式生火腿盤、茴香燻鮭魚等派對美味輪番助陣，還有超大投影幕同步轉播跨年煙火秀。當晚邀請知名469樂團現場演唱流行歌曲，活力四射的歌聲炒熱整夜氣氛！在倒數時刻上千顆從天而降的夢幻氣球與彩帶傾瀉而下，與家人親友一起度過精彩的跨年夜。

迎接新年曙光，跨年後民眾可以步行或搭乘大眾運輸工具至總統府參加元旦升旗典禮，精神抖擻地為新年揭開序幕，再回飯店享用遠近馳名的「Buffet之王」十二廚早餐買一送一，熱騰騰的現煮擔仔麵、雞魯飯、熱炒菜色、新鮮出爐的麵包糕點、及現煎蛋料理等近百種早餐選擇，充滿元氣的迎接新年。上述專案須兩人成行且另加15.5%稅金。

飯店地址：台北市中正區忠孝東路一段12號

訂房專線：02-2321-5511或至官網