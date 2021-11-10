北富銀「基金好神選」進化登場 國民理財神隊友 秒選基金超便利

近來基金市場交易熱絡，無論是當紅的永續概念基金、 受惠美國財報利多後市看好的科技基金， 還是因通膨而表現強勁的能源基金，都是國人相當關注的投資選擇。 但當前市場波動加劇，加上在售基金超過上千支， 要挑出適合自己的基金相當考驗投資眼光。 為了幫助民眾輕鬆增加理財功力，台北富邦銀行特別開發「 基金好神選」進化版，提供聰明直覺的篩選機制， 可以根據個人偏好秒選基金，還有人性化的主動通知功能， 讓用戶精準掌握交易時機，可說是國民理財神隊友。現在使用「 基金好神選」挑選申購優質核衛基金， 還能再享定期定額不限筆數手續費3折優惠，投資人不妨把握機會。

北富銀表示，基金擁有穩健且進入門檻低的特性， 以北富銀定期定額基金為例，只要台幣3,000元或美元100元 起即可申購，很適合小資族做為投資的第一塊敲門磚，只要遵循投資 紀律，長期執行將可獲得更大投資勝率。目前「基金好神選」 提供有優選、績效、人氣、夏普值、配息率等5種聰明直覺的篩選方 式，無論偏愛高報酬還是穩健配息， 都可以快速找到適合自己的基金產品，再搭配「加入觀察清單」及「 主動通知」功能，就能為喜歡的基金設定理想價位， 達到目標值時系統會主動通知，輕鬆完成投資布局。

北富銀也推薦投資人可多利用「核衛資產」概念進行配置， 以穩定度高、波動度低的固定收益基金作為長期持有的「核心基金」 ，再配置短期持有、具成長性資本利得的「衛星基金」 提升獲利表現，兼顧收益與風險平衡。針對配置比例， 北富銀建議可依年齡做簡易規劃，核心基金的比例與年齡相當，例如 20歲的年輕人因為投資時間長，能承受較大波動，可用20%的核 心基金搭配80%的衛星基金， 加強積極型投資的占比以提升獲利效率；至於50歲左右的中壯年則 可用50%的核心基金搭配50%的衛星基金， 確保穩健達成理財目標。

此外，目前申購基金的手續費分為「前收」和「後收」兩種， 後收型基金採用遞延方式收取手續費， 若持有期間超過約定年限還可以免繳手續費， 配置核心基金時可以考慮優先採用後收型基金，有助降低投資成本。

近年來永續發展觀念提升，企業在ESG的表現成為投資人首要觀察 指標，北富銀募集成立的國內第一檔「柏瑞ESG量化債券基金」， 基金規模截至今年9月底已逾206億，擁有平均約4~5%的配息 率；另一支「富邦永續發展高股息基金」主要投資符合SDGs概念 的上市櫃企業，截至今年10月底的累積報酬率也有43.3%， 績效表現不俗， 喜歡永續投資概念的投資人可將其納入參考投資標的中。 接下來全球將進入消費旺季，雙十一、感恩節、 聖誕長假等重大節慶都將帶動相關類股成長， 加上疫情期間累積的超額儲蓄，全球龐大的消費動能已蓄勢待發， 也是佈局消費類股基金的好時機。想了解更多「基金好神選」 功能及相關基金介紹可參閱以下網址：

基金好神選:https://www.fubon.com/ banking/event/hot/ goodchoicefund/index.html

後收型基金介紹：https://www.fubon.com/ banking/event/hot/FundFee/ index.html

ESG基金介紹：https://www.fubon.com/ banking/event/hot/ESG/index. html

消費類股基金活動：https://www.fubon. com/banking/event/hot/consume/ index.html(未上線)

核心/衛星基金介紹https://www.fubon. com/banking/personal/fund_ trust/fund_deal/fund_deal_3/ fund_deal_3.htm

※風險警語及注意事項

本文提及之經濟走勢預測不必然代表投資績效。 本行未就本文提及相關商品之收益或盈虧為任何保證， 投資理財有賺有賠，投資前請審慎評估相關風險。