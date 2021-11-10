岸田連任日本第101任首相 林芳正接替外相內閣原班上任

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）日本眾院選舉後於今（10）日下午召開特別國會，上任月餘的第100任首相岸田文雄，上午率內閣總辭，下午再度當選，成為第101任首相，除了外務大臣改由林芳正接任，閣員原班人馬繼續上路。

岸田及其內閣於今（2021）年9月29日走馬上任，並於十天後的10月14日提前解散眾議院，接受民意檢視。上任十七天後的10月31日舉行眾議院大選，岸本掌舵的自民黨取得過半數席次。以上均創下戰後最短紀錄，而岸本首屆首相任期僅38天，創下日本史上最短紀錄。

日本憲法規定，眾議院被解散後所進行的選舉日起，30天內必須召開特別國會。在今日下午1時所舉行的特別國會上，岸本再度被指名為第101任首相。除了外務大臣茂木敏充因接任自民黨幹事長，由林芳正接替其職，其餘內閣原封不動，再次上任。稍晚於皇居舉行過首相任命儀式和閣員認證儀式後，新政府將正式上路。

NHK報導，於特別國會上，眾議院全體會議首先舉行新任議長與副議長選舉，結果由77歲的自民黨前幹事長細田博之當選議長、72歲的立憲民主黨前經濟產業大臣海江田萬里當選副議長。

在隨後的眾議院及參議院的首相指名選舉中，岸田文雄分別以297票以及141票的絕對優勢，成為第101任首相。

共同社則指出，新政府將加緊編制寫入新冠對策、糾正貧富差距等經濟對策的大規模2021年度補充預算案，力爭於一個半月內通過。