台灣境外移入「突破性感染」統計數據曝光　BNT、莫德納升高　AZ、嬌生下降

指揮中心公布，8月初至11月2日境外移入確診個案中曾完整接種COVID-19疫苗卻染疫的比例統計。 指揮中心公布，8月初至11月2日境外移入確診個案中曾完整接種COVID-19疫苗卻染疫的比例統計。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）指揮中心今（10）日公布，8月初至11月2日境外移入確診個案中曾完整接種COVID-19疫苗仍突破性感染的比例統計，大部分廠牌比例都有升高趨勢，但AZ、嬌生疫苗卻呈現下降趨勢，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞強調，該資料樣本數太少，並不代表「特定廠牌疫苗，確診率最高。」

據指揮中心統計，8月6日至11月2日曾完整接種2劑疫苗（嬌生以接種1劑計算）後入境者確診比率，接種BNT疫苗入境者人數最多，共2萬8818人，確診數為93人，確診比率0.32%；接種AZ入境者9313人，確診51人，確診比率0.55%；接種莫德納入境者6407人，確診12人，確診比率0.19%。

科興2劑入境者6054人，其中49人確診，確診比率為0.81%；國藥2劑入境者2539人，10人確診，確診比率為0.39%；接種嬌生的入境者1449人，其中18人確診，確診比率1.24%；印度國產Covaxin施打2劑入境者有305人，其中2人確診，確診比率為0.66%。

若進一步細分為8至10月及10月至11月，多數廠牌疫苗接種確診率有升高現象，只有AZ、嬌生疫苗則呈現下降趨勢。

羅一鈞說明，因應突破性感染人數增加，我國入境檢疫系統自8月6日起新增接種疫苗問卷調查，開放旅客自由選填接種的疫苗種類，但截至目前這都不是必填的資訊，因此人數可能低估，數據也未必精確。

羅一鈞也提到，若是未來入境檢疫措施規劃根據接種COVID-19疫苗與否進行調整，入境旅客接種疫苗問卷調查功能不排除改為必填欄位。