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【台灣第14輪注射11-12日預約】台北市政府: 23家醫院可預約疫苗接種•15站點隨到隨打

北市蔡炳坤副市長表示，中央第14期疫苗11、12日可預約，13至24日開打。台北市23家醫院可預約疫苗注射， 15站點隨到隨打。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/10 17:48
台北市政府一樓中庭5日增設COVID-19疫苗接種站，由台北醫學大學附設醫院的醫護人員為民眾服務。中央社

台北市政府一樓中庭5日增設COVID-19疫苗接種站，由台北醫學大學附設醫院的醫護人員為民眾服務。中央社

全台各縣市 COVID-19疫苗接種院所

超連結在此

【台灣第14輪注射11-12日預約】台北市政府: 23家醫院可預約疫苗接種•15站點隨到隨打

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 第十四期疫苗將從明天（11/11) 開始預約，台北市政府提醒在11月5日下午2時前已經進行意願登記的市民朋友把握時間預約。現在疫苗量充足，為了讓大家都能盡速接種、避免疫苗屆期造成浪費，台北市將另外提供兩種方式，方便市民接種：

1. 若錯過預約時間，歡迎至北市23家醫院預約門診掛號接種

2. 若掛號已滿或您有緊急需求，北市另外提供15接種點，可隨到隨打，請注意!! 每日開放隨到隨打的疫苗數量將依照中央配額調整，為了避免混亂，每個點每天只會提供一種疫苗，所以還是建議大家盡量以中央預約平台、特別門診預約為主，避免撲空。

台北市政府10日下午召開記者會，說明中央第14期疫苗接種及北市隨到隨打服務。

【台灣第14輪注射11-12日預約】台北市政府: 23家醫院可預約疫苗接種•15站點隨到隨打

北市副市長蔡炳坤今天(10日) 表示，民眾若錯過中央的疫苗預約或登記，可至23家醫院的特別門診預約，並有15個站點提供隨到隨打服務，北市開的量能超過40萬劑，很足夠。

副市長蔡炳坤表示，有些人沒有去意願登記因此收不到可預約通知，或是錯過預約時間，北市23家醫院將開特約門診為民眾服務，包含台大、台北長庚、萬芳、馬偕等醫院(詳見下表⮯⮯⮯)

蔡炳坤表示，每家醫院可施打的種類與量能不盡相同，有些醫院莫德納、AZ、BNT、高端都有，有些可能只有2至3種。

【台灣第14輪注射11-12日預約】台北市政府: 23家醫院可預約疫苗接種•15站點隨到隨打

此外，若民眾有特殊需求或預約掛號額滿，北市15個站點開設隨到隨打服務，包含醫院及院外接種站，如市府接種站、區民活動中心等(詳見下表⮯⮯⮯)

北市府表示，隨到隨打的疫苗數量將依照中央配額調整，為了避免混亂，每個點每天只會提供一種疫苗，建議民眾盡量以中央預約平台、特別門診預約為主，避免撲空。

【台灣第14輪注射11-12日預約】台北市政府: 23家醫院可預約疫苗接種•15站點隨到隨打

蔡炳坤並表示，中央第14期疫苗11、12日可預約，13至24日開打，而北市在內湖新增一個接種站，感謝慈濟提供場地、台北市醫師公會進場協助。

媒體提問，中央若把春節檢疫從「10加4」改為「7加7」，北市的相關配套為何。

蔡炳坤說，中央有通知週五(11月12日) 要跟各地方開會討論此事，北市今早剛通過的10加4方案SOP會因應修改，會把問題詳細列出跟中央討論，等明確指引與配套出爐會再說明。

超連結　1110_臺北市防疫因應記者會

【台灣第14輪注射11-12日預約】台北市政府: 23家醫院可預約疫苗接種•15站點隨到隨打
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