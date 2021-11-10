美國《時人雜誌》年度「最性感男人」出爐！今年不是肌肉猛男

美國男星保羅路德（Paul Rudd）今年受評為《時人雜誌》（People）年度「最性感男人」。（圖/美聯社） 美國男星保羅路德（Paul Rudd）今年受評為《時人雜誌》（People）年度「最性感男人」。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）《時人雜誌》（People）年度「最性感男人」評選長期受到影視娛樂粉絲關注，2021年得主由喜劇男星保羅路德（Paul Rudd）獲得，原先多演出喜劇的他近期在漫威電影《蟻人》中擔任主角，從奶油小生形象轉為超級英雄，讓他成為今年最性感男人。

根據《時人雜誌》年度「最性感男人」評選，今年52歲的保羅路德，形象通常圍繞著善良、幽默、和藹可親、勤奮等，今年他卻一舉獲得最性感男人頭銜，讓他自己也感到意外。

保羅路德受訪時表示，並不是他在謙虛，而是他真的認為應該很多人的性感排名都在他前面。不過《時人雜誌》指出，如此謙遜的個性，再加上那雙華麗的綠色眼珠和輕鬆的笑容——正是這些年來觀眾們迷上保羅路德的原因。

保羅路德過去因在青春高校劇《獨領風騷》（Clueless）中演出女主角哥哥爆紅，其奶油小生形象讓他成為萬人迷。他演過多部知名喜劇片，如《好孕臨門》（Knocked Up）、《怪獸大戰外星人》（Monsters vs. Aliens）、《40處男》（The 40 Year Old Virgin）等，也曾客串長紅電視劇《六人行》（Friends）。

不過近期他加入漫威系列，主演《蟻人》（Ant-Man）超級英雄，也加入《蟻人與黃蜂女》、《美國隊長：內戰》和《復仇者聯盟：終局之戰》等電影熱門票房電影，讓他再度迷倒一票粉絲。

獲得此殊榮後，保羅路德和其妻子都感到驚訝，因為誰也沒想到今年的年度最性感男人竟然一反如常地不是肌肉猛男。保羅路德幽默表示，希望自己能被邀請去喬治克隆尼、布萊德彼特、麥可·B·喬丹等歷年得主的「性感晚宴」，或是展開自己的遊艇生活。