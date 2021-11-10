【2022台灣縣市長選舉前哨戰?!】顏寬恒接受KMT徵召參加台中2選區立委補選　父顏清標澄清欠債疑雲

前立委顏寬恒（前中）9日接受國民黨徵召，出征台中第2選區立委補選，他說，此次補選，希望民眾看到的不是政黨對決，希望鄉親支持在地出發的顏寬恒... 前立委顏寬恒（前中）9日接受國民黨徵召，出征台中第2選區立委補選，他說，此次補選，希望民眾看到的不是政黨對決，希望鄉親支持在地出發的顏寬恒。針對近日遭爆料欠債與大甲鎮瀾宮風波，顏寬恒的父親鎮瀾宮董事長顏清標（前排左）9日也對外說明。 中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）前立委顏寬恒昨(9日)接受國民黨徵召，出征台中第2選區立委補選，顏寬恒表示，不希望家鄉變成政黨對決的戰場，他勇敢承擔，希望鄉親支持在地出發的顏寬恒。

最新消息指出，國民黨今天（10日) 正式徵召前立委顏寬恒參加台中市第二選區立委補選，黨主席朱立倫表示，在徵詢地方民代、重要人士後，以及根據民調顯示，大家共同推薦顏寬恒代表國民黨參選。

台中市第2選區在前台灣基進立委陳柏惟罷免案通過後，明年(2022年) 1月9日舉行補選，國民黨主席朱立倫9日晚間親自南下台中市，宣布徵召顏寬恒征戰中2選區立委補選。

民進黨已在3日徵召前立委林靜儀參加補選。顏寬恒9日宣布參選中二選區立委補選，對此綠營在地立委都表示不意外，並酸稱因為國民黨也找不到其他人了。

國民黨9日晚間的徵召記者會選在顏寬恒沙鹿服務處內舉辦，象徵以在地的力量做選擇，台中市長盧秀燕、黨籍立委江啟臣、楊瓊瓔以及多名台中市議員出席力挺，眾人高喊「在地出發，勇者無懼」。

朱立倫表示，顏寬恒永遠走在基層，要給認真勤跑基層、努力打拚的在地年輕人機會，希望市民不要再受政黨的操弄，民進黨不要再用空降影響中2選區的選民，不要為了一場補選惡意攻擊、造謠抹黑，讓在地的力量、聲音能夠在國會發聲。

顏寬恒表示，他在這裡生活45年，海線屯區不是屬於任何一個政黨的，不希望家鄉變成政黨對決的戰場，這裡的百姓很樸實，出門不用穿防彈衣，只需要好空氣、安居樂業。執政黨將全部資源壓在中2選區，鄉親不需要這樣臨時抱大腿、為了搶一席立委才來的關心。

顏寬恒指出，他接受國民黨徵召、勇敢承擔，但選舉還有60天，但所有攻擊、污衊已鋪天蓋地、接踵而至。他說，此次補選，希望民眾看到的不是政黨對決，希望鄉親支持在地出發的顏寬恒，他會讓地方感到光榮，接下來也會為公投助講。

連日來，顏家引發諸多議論，顏寬恒父親顏清標9日晚間親上火線澄清，他表示，現在就是拚選舉，「顏家不畏戰、不懼戰、接受挑戰」。

至於前台中市長林佳龍指罷免對手後又出來選，社會印象是「輸不起」，顏寬恒9日回覆，「選舉、罷免都是民眾的選擇，應該相信民眾的智慧」。

盧秀燕肯定顏寬恒對在地的了解，她說，45年來顏寬恒始終在這裡，不會臨時來也不會突然走，讓鄉親看得到、找得到，他會和家人、民意站在一起，為故鄉的建設打拚。

多名立委出席相挺，楊瓊瓔呼籲，趕快讓顏寬恒加入國會國民黨團隊；江啟臣則說，這場選舉希望是台中人的選舉，大家全力相挺，在地團結對抗空降抹黑，爭取光榮。

鎮瀾宮董事長顏清標

澄清欠債疑雲

顏清標9日親上火線澄清表示，一生與朋友投資只知情義相挺，希望政治歸政治、宗教歸宗教，打場乾淨的選戰。

顏清標9日晚間陪同兒子顏寬恒宣布參加台中市第2選區立委補選，關於近日媒體指控他「欠債不還」，顏清標親上火線澄清表示，事實真相並非如惡意指控所說的那樣。

顏清標表示，年輕時他與林敏榮、前立委張文儀、前沙鹿鎮長陳孟森合夥經營建設公司，張文儀擔任董事長，他擔任副董事長，林敏榮當總經理，陳孟森當時是鎮長，因為不能具名投資，所以是隱名股東。

顏清標說，投資事業有賺有賠，林敏榮告知公司賠錢需要融資，希望他能拿土地擔保融資，後來公司破產，作保的土地也就被拍賣，顏寬恒不忍自己父親的土地被拍賣，才籌錢把這些土地一筆一筆標回來。

顏清標指出，「我顏清標一生與朋友共同投資只知道情義相挺，絕不會落井下石，一生重情重義，絕不會與人計較」。他說，相信瞭解他的朋友，一定能深刻體會現在心情，公道自在人心、不想多作回應。

對於日前政論節目提到鎮瀾宮組織章程及交接款項爭議，顏清標指出，根本子虛烏有，前董事長王金爐的兒子王清林在11月7日早上從美國致電表示要跟他道歉，可知是有心人在做文章，「主持人帶方向」；他暗指有人在需要的時候到鎮瀾宮拜拜「是拜假的嗎」，更批評有人來道歉但「香都插不直，心怎麼會正」。

顏清標表示，這幾天的汙衊鋪天蓋地而來，只差沒把他阿公、阿嬤跟媽媽的風水挖起來，「我哪有借錢不還」。顏清標也指出，他沒介紹過任何人跟鎮瀾宮做生意。

顏清標說，選舉是一時的，希望選後大家還是好朋友，這次補選是一場公開、公正、透明的選舉，不要謾罵、汙衊、扭曲事實，為了勝選無限上綱，沒有底線，呼籲各政黨，讓政治歸政治、宗教歸宗教，好好打場乾淨的選戰。

顏清標指出，他現在全心服務媽祖，大家誠心拜媽祖，不要說這些不實的話，「我是很軟心的人，不要再汙衊了」，現在只有拚選舉，顏家不畏戰、不懼戰，接受挑戰。

顏寬恒 9日晚間臉書PO文

我是寬恒，您喜歡的寬恒、您不喜歡的寬恒、一個努力改變的寬恒。

其實政治沒有這麼多的權謀算計，如果能夠多些溫度，才是鄉親之福、也是民主之福；沒有那麼多的惡意，因為人民都是善良的、充滿期待的，他們不是期待著某人、某黨變得更好，而是希望成長的這片土地，有朝一日能夠成為他們心目中的模樣，這是人民的期待、也是我們一直努力的目標，所以即便寬恒敗選，也不曾停下腳步，換了個身分，繼續不忘初衷，與民同在。

2020的敗選，寬恒知道是自己的努力不夠，不怨天、不尤人，心中只有感謝，因為鄉親永遠會做出最好的決定，若是自己的挫折，是民意和民主的勝利，那寬恒的挫敗又何足掛齒呢？但當天所有支持者的不捨與眼淚，都彷彿巨石撞擊著我，不過我知道，這些都是推著我前進的動力、成長的養分。

在前些日子大家都知道罷免行動民進黨早已棄守，開始為補選展開佈局，鋪天蓋地的打壓攻擊，儼然已是兵臨城下，我們面對是掌握黨政及媒體網路資源的執政黨，朋友打趣的說「你們家祖墳都會被挖出來」，寬恒知道這句話絕對不是玩笑，是許多民眾對於執政黨無孔不入的擔憂，慎思極恐。

這幾週兩種話語不斷在耳邊徘徊： 「寬恒啊，休息兩年，養精蓄銳吧，民進黨會舉全國之力，他們不會放過你的？」 「寬恒啊，你不要怕，戰就對了，我們都在，人家都說你怯戰，你還在考慮什麼？」

媒體名嘴在電台電視不斷揣測，彷彿都在我房間裝了攝影機似的，連我妹妹、太太、兒子都成了當然的人選，好險我孫女才8歲，否則也會變成茶餘飯後討論的對象。

抱歉，讓大家久等了，寬恒今天正式宣布投入臺中第二選區立委補選，沒有算計，就是臺中市民顏寬恒，我是在地的囝仔，寬恒實在也不懂，明明民進黨現在有這麼多在地優秀的民意代表，為何總是要讓外地人來第二選區，我們這個選區不需要防彈背心，我們需要的是一顆為民服務的心，剛走了一位處處護航執政黨與民意作對的立委，卻來了一位選前就開始污衊海線屯區、還沒罷免成功就開始等待補選的前立委。

我知道未來非常艱困，也能想像未來全國民進黨的資源將會傾巢而出，挹注在這場選戰，但我們不要一位民意代表代表海線在全國丟臉，我不敢稱自己是戰士、我也不可能選擇戰場，因為這是我唯一的家。