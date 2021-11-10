星國華裔部長：若沒有人誤判情勢　相信兩岸將有時間解決問題

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（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台海緊張情勢升高，引發國際關注。新加坡教育部長陳振聲昨(9日) 在一項國際戰略論壇表示，若各方都不誤判情勢，就能大幅降低台海發生衝突的可能性；若沒有人誤判情勢，相信兩岸將有時間解決問題。

華裔的陳振聲(Chan Chun Sing)，是新加坡執政黨人民行動黨第4代領導團隊成員之一，曾任貿工部長等職。他日前擔任「新加坡—中國領導力論壇」的聯合主席，率領多名星國政府官員與會。

陳振聲9日晚出席英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）在新加坡舉辦的富麗敦論壇（Fullerton Lecture），以「強權競爭中的新加坡」（Singapore Amid Great Power Rivalry）為題發表演講。

中共近來加大對台軍事施壓，共機擾台頻頻，台海情勢引發國際關注。論壇與會者問及，新加坡人該如何看待目前台海日益增加的軍事活動，台海情勢有多令人擔憂？

根據中央社，陳振聲對此回應表示，台灣獨立問題對中國來說是很明顯的「紅線」，但這不一定代表中國想要以武力「重新拿回台灣」。如果各方都不誤判情勢，相信就能大幅降低台海發生衝突的可能性。

他說，除非被迫動武，相信中國還是偏好和平統一；為此，中國必須贏得台灣民眾支持，不僅在經濟面，也包括政治面。若沒有人誤判情勢，他相信兩岸會有時間解決問題。

另外，被問及新加坡能如何「調解」美中之間的緊張關係，陳振聲說，他不認為新加坡能扮演「調解」的角色，但在星國能協助各方理解彼此觀點及底線的範圍內，「我們都會這樣做」。

他舉例，過去兩岸領導人曾在新加坡舉行會談。在新加坡能做的範圍內，「我們也會跟中國、美國分享我們的觀點」。

美中兩強競爭之際，陳振聲在演講中表示，新加坡希望成為美國、中國甚至是全球的「相關夥伴」（relevant partner）。

他說，新加坡不會不分議題、不分情境就固定選邊站，而是以長期國家利益來決定自身立場。「我們支持包容性、開放、以規則為基礎、相連的全球安全及經濟架構」，且將與理念相近的夥伴合作。

陳振聲也指出，儘管美中兩國對於「秩序」的概念不同，但兩國在捍衛及更新全球安全及貿易秩序上有共同利益。美中在經濟、金融及科技領域相互依賴。

至於美中競爭關係常被拿來跟冷戰時期美國與蘇聯競爭相比，但他認為，這是誤導人的說法。冷戰是兩個不同體系間的競爭，但目前美、中都是全球體系中的重要成員，在同一體系中相互競爭。

他強調，重點在於，並非把對方打倒的人就能獲得成功；成功取決於誰能妥善處理國內問題及展現全球領導力。目前急需全球領袖帶領各國走出疫情、重建被打亂的全球供應鏈、確保疫苗等關鍵物資的取得、因應氣候變遷等迫切議題。

陳振聲表示，美中在這些挑戰上有許多合作機會，可運用各自領導力來贏得全球支持。