1111雙11購物節　蔦日子推經典暢銷5款飲品

台灣第一愉悅系手搖飲：蔦日子，1111雙11購物節當天，則推出蔦日子經典暢銷5款飲品，消費者憑身份證尾號111的購買此5品項其中一款則享買一送一優惠，身份證尾數有11的則第二杯11元，優惠不重覆，每人限購一次。

暢銷經典5款品項

（1）菓語日爆 蔦烏篤西柚 80元/1杯

採用當季盛產的紅寶石等級西柚，搭配特殊工法焙炒的烏龍茶底，風味特別，裡頭還能看到一片片現切的西柚片，為增添喝手搖飲的愉悅，加入吸眼球的獨特冰晶球，取名｢篤｣西柚，言下之意就是用吸管把西柚冰球｢篤｣破。

（2）舊愛蔦紅北島白玉-蔦口令1111 65元/1杯

茶底為南迪山蔦紅，搭配由紐西蘭進口的優質奶粉，超級濃郁的口感非常適合喜歡厚奶的消費者；再加上手工熬煮的琉璃蜜珍珠，富有嚼勁的口感為美味的飲品增色不少。

（3）嫣紅可可緋紅小農鮮奶-蔦口令4520 75元/1杯

歐貝拉_L'Opera是法國殿堂級的巧克力品牌，通常用於生巧克力，磚紅色的外表為歐貝拉可可粉的獨特之處。

蔦日子將紅可可導入手搖飲的作法是業界首創，搭配在地小農優質初鹿鮮乳，香而不死甜的可可與100%純鮮乳的交織，勢必為可可拿鐵的市場帶來不同的氣象。

（4）烏雲片片緋紅烏龍 70元/1杯

古早味黑糖的香氣，加上炙燒黑糖粉檔不住的焦香，彷彿想起記憶中的老味道，濃濃的復古感被製作成了現代年輕人喜愛的奶蓋，也是新舊時代融合的一種表現。

緋紅烏龍是帶有熟成紅茶風味的烏龍茶，再搭配上甜而香的黑糖奶蓋，苦澀不僅被帶去，上頭還鋪滿了厚厚一層經過炙燒的黑糖粉，帶領我們回味怎麼都忘不了的濃郁黑糖香。

（5）菓語日爆 西柚芝士蜜朵朵 95元/1杯

芝士岩鹽風味鮮奶蓋，喝起來有芝士奶香鹹甜的滋味，鮮奶攪打成的雪白朵朵奶蓋漂浮在西柚的茶底上，彷彿是朵朵的白雲，再搭配獨特風味百花蜜，不管是在口感還是在視覺上都是一種享受。