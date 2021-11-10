采寓生活 遇見精采生活 1111提前推出甄馥虎年年菜預訂早鳥優惠

全方位生活電商平台「采寓生活館」自2014年成立至今，以提升人的身、心、靈三項領域的極致幸福為宗旨，獨家代理有以高品質著名的德國行李箱品牌：Nasaden，代表著靈的層次提升；美國質感寢具品牌：Savamunt，則是心的安穩舒適；至於新成立的食品品牌：甄馥，象徵著身體上的幸福滿足。

德國對於品牌代理商的要求非常嚴格，采寓能取得德國Nasaden品牌亞洲獨家代理權，遵守『做好每個細節才是完美』，以負責的態度與重視小細節為主要勝出的關鍵，這也是采寓一直以來經營品牌秉持的理念。

采寓生活館從成立以來，以完全顛覆業界的營運模式，採取顧客下訂後才生產出貨，本持著有多少需求做多少量能，每一位消費者在等待期後拿到的貨物都是采寓為消費者專屬生產的產品，在這個講求快速及節約環保的時代，采寓生活館不資源浪費及過度傾銷商品的做法，獲得到絕大多數會員的接受與高度認同，退訂及退貨率不到0.1%。

采寓生活館的食品品牌：甄馥，從研究、開發、製造、物流皆堅持從原物料產地到餐桌的安全溯源，只為提供消費者「營養、安全、簡單、快速」的安全食品。甄馥的食品製作工廠，近年來多與台灣許多五星級飯店配合，其美食品質早獲得肯定，重視細節緊盯著每一道程序，每樣商品都通過SGS檢驗，保證送到消費者手上都是最安全的美味。

采寓生活：https://lhs66.com/ 1111雙11購物節，將主推甄馥金虎年開運年菜組早鳥優惠價(11/11-12/12)，有小幸福年菜組，原價3680/早鳥價3180、有豐富年菜組，原價5280/早鳥價4780、大滿足年菜組，原價6580/早鳥價5880，采寓生活館全商品9折(11/11-11/24)。