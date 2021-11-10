2021大台南國際旅展11月12日登場　台南、台北遠東香格里拉線上旅展同步開跑

今年最後一檔國際旅展「大臺南國際旅展」將於11月12日至15日在南紡世貿展覽中心登場。台南遠東香格里拉飯店(編號32、54)，現場推出多款餐飲優惠券，包含超人氣櫻桃烤鴨三吃、吃到飽自助餐券、牛排龍蝦套餐券、下午茶早午餐優惠券等，折扣最低45折起；更有獨家「振興五倍券聯合餐券」、「遠東Café」自助餐券買兩組以上送餐券及單筆消費滿10,000元加贈600元餐飲抵用！為提供消費者便利的購買管道，台南遠東香格里拉特別聯合姐妹飯店台北遠東於11月12日上午10點同步開賣線上旅展，餐券銷售至11月30日、住宿券至11月19日，台南遠東香格里拉網址：https://sltn.tw/21TTF、台北遠東香格里拉網址：https://lihi1.com/6kpF1。

台南遠東香格里拉餐飲住宿券送禮自用最划算

年終餐敘首選的「遠東Café」自助餐廳推出「平日午餐單人券」五張券組，優惠價3,940元(約8折)，旅展現場單次購買兩組或四組以上贈送免費餐券，買越多送越多；另有「平日早餐雙人券」兩張券組，優惠價1,596元(約57折)！饕家最愛的醉月樓，除了熱門「一鴨三吃饗樂券」兩張券組，優惠價3,200元(約73折)之外，今年首次推出讓消費者依照喜好靈活搭配餐點的「單點菜單現金折抵券」內含500元餐飲抵用券五張券，每組優惠價2,000元；至於THE MEZZ牛排龍蝦館則推出「氣派戰斧排餐龍蝦分享餐優惠券」每張4,840元(約45折)，可選戰斧牛排四人餐或戰斧豬排六人餐，大啖排餐及龍蝦平均每人最低只要807元；大廳茶軒推出「早午餐或午茶時光雙人優惠券」兩張組，優惠價1,400元(約72折)，可任選早午餐、下午茶或是輕食套餐，選擇更多元。響應振興券領取熱潮，旅展現場憑紙本振興五倍券5,000元購買「振興券聯合餐飲券」，再加贈遠東Café平日自助午餐單人券乙張，多款超值優惠，要讓精打細算的消費者放心買。

而線上獨賣的住宿券首推關注度最高、適合家庭出遊的「尊榮家庭客房含早餐平日住宿券組」兩張券組，優惠價10,398元(約29折)，不論是家庭親子出遊或是知心好友久違的相聚都相當合適。規劃雙人出遊或年底送禮的民眾們則推薦「尊榮客房含早餐雙人平日住宿券組」兩張券組，優惠價7,998元(約3折)，送禮大方又氣派。而喜歡同時享用早餐、下午茶、晚間雞尾酒小點及豪華閣專屬禮遇的輕奢華旅宿玩家們，不能錯過「豪華閣尊榮客房雙人平日住宿券」優惠價4,700元(約28折)及「雅仕套房雙人平日住宿券」優惠價6,000元(約28折)。歲末年終把握機會與家人好友來場久違的度假，盡情放鬆！

台北遠東香格里拉超值住宿方案 奢華城市旅行就趁現在

位於台北最美敦南大道的台北遠東香格里拉，於旅展特別推出四款度假提案，歲末春遊絕佳選擇！現在雙人入住豪華客房只要超低優惠價2,999元，約原價的14折，盡攬台北城市景觀，享受都會微奢旅行。如果想要體驗奢華優雅的城市度假，推薦必買雅仕套房買一送一優惠組，可於週一至週四入住舒適寬敞的雅仕套房，住宿期間還可享豪華閣禮遇，包含早餐、下午茶以及晚間雞尾酒小點，兩晚僅需12,000元，原價56,364元，約21折，平均一晚只要6,000元且可分次使用。廣受好評的「夢幻假期」住房專案，現在只要5,888元，包含免費客房升等至尊榮客房、翌日豐盛自助早餐及豪華閣禮遇包含下午茶及晚間雞尾酒歡樂時光。另有「紓鴨一泊二食」住房專案，只要7,888元，原價31,262元，享25折，就可於週日至週五入住特選尊榮家庭客房，可享米其林餐盤推薦的香宮粵菜餐廳超人氣烤鴨一鴨三吃香噴噴直送客房或是在香宮享用，再享翌日早餐，最適合與家人朋友同遊共享五星奢華度假體驗！