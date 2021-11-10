台灣青少年打不打第2劑BNT？ 指揮中心今下午說分明

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）據美國統計，青少年施打第2劑BNT疫苗後，引發心肌炎的風險高於第1劑，因此部分國家調整青少年BNT疫苗施打策略，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家昨（9）日舉行會議討論此事，指揮中心發言人莊人祥今（10）日下午記者會說明結論。

12歲至17歲青少年接種輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後發生心肌炎、心包膜炎不良事件備受矚目，美國統計顯示，青少年打第2劑BNT疫苗心肌炎發生機率高出第1劑的10倍。再加上青少年染疫後重症比率也相當低，因此部分國家已調整青少年疫苗施打策略，例如香港、英國建議青少年僅須施打1劑BNT。

至於我國12至17歲青少年自9月22日起開打第1劑BNT疫苗已逾4週，而政府也暫未開放青少年接種第2劑BNT疫苗，國內專家學者建議指揮中心應蒐集更多數據，尤其是分析國內個案的年齡分布，再進行決策​。

對此，疫情指揮中心日前已提供相關資料，供衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家評估青少年接種事宜，並於昨日下午召開專家會議討論此事，外界預料今天下午的記者會上指揮中心將說明結論。